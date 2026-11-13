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Синът на Кристиано дебютира за отбора до 17 години, следващият му мач е срещу България

  • 13 ное 2026 | 12:54
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Синът на Кристиано дебютира за отбора до 17 години, следващият му мач е срещу България

Синът на Кристиано Роналдо дебютира за националния отбор на Португалия до 17 години. Той влезе като резерва в срещата от квалификациите за Евро 2027 срещу Андора, който иберийците спечелиха с 4:0. Така 17-годишният Кристиано Роналдо Джуниър, известен като “Кристаниньо”, изигра първи минути, а в следващия мач може да се изправи срещу България.

Нашият национален отбор до 17 години и Португалия са в една група и утре се изправят един срещу друг. Тимът, воден от Светослав Петров започна участието си в квалификациите вчера със загуба с 1:3 от Сърбия.

Кристиано Роналдо не се прибра в родината си за дебюта на сина си, след като се отказа от националния отбор, но няколко други членове на семейството бяха на двубоя. Баба му - Долорес Авейро, и леля му - Елма Авейро, го подкрепяха от трибуните, докато сестрата на Роналдо засипа социалните мрежи с публикации, свързани с дебюта му.

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Снимки: Imago

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