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Де Йонг с нови проблеми, пропуска мача с Германия

  • 14 ное 2026 | 17:22
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Де Йонг с нови проблеми, пропуска мача с Германия

Халфът на Барселона Френки Де Йонг бе освободен от лагера на националния отбор на Нидерландия и няма да вземе участие в дербито с Германия в понеделник. Според официалното съобщение от федерацията Де Йонг изпитва “лек физически дискомфорт” и като предпазна мярка е взето решението да не пътува за Берлин и да се завърне в Каталуня.

Де Йонг бе включен в групата на Нидерландия за първи път от Световното първенство, след като пропусна мачовете през септември и октомври заради контузия. Той започна като титуляр при разгромната победа със 7:0 над Гърция, но бе заменен на почивката от Компайнерс. Заради здравословните си проблеми халфът има едва четири мача и за Барселона от началото на сезона. Той е прекарал на терена само 164 минути с екипа на клубния си тим.

Чави Ернандес няма да вика друг играч на мястото на Де Йонг за сблъсъка с Германия.

Нидерландия оглавява временното класиране в групата с 11 точки, пред Гърция и Германия, които имат по 8 пункта.

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Снимки: Imago

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