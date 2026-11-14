Де Йонг с нови проблеми, пропуска мача с Германия

Халфът на Барселона Френки Де Йонг бе освободен от лагера на националния отбор на Нидерландия и няма да вземе участие в дербито с Германия в понеделник. Според официалното съобщение от федерацията Де Йонг изпитва “лек физически дискомфорт” и като предпазна мярка е взето решението да не пътува за Берлин и да се завърне в Каталуня.

Де Йонг бе включен в групата на Нидерландия за първи път от Световното първенство, след като пропусна мачовете през септември и октомври заради контузия. Той започна като титуляр при разгромната победа със 7:0 над Гърция, но бе заменен на почивката от Компайнерс. Заради здравословните си проблеми халфът има едва четири мача и за Барселона от началото на сезона. Той е прекарал на терена само 164 минути с екипа на клубния си тим.

Чави Ернандес няма да вика друг играч на мястото на Де Йонг за сблъсъка с Германия.

Нидерландия оглавява временното класиране в групата с 11 точки, пред Гърция и Германия, които имат по 8 пункта.

Frenkie de Jong has been experiencing some minor physical discomfort and will miss the away fixture against Germany. As a precaution, it has been decided that he will not travel to Berlin, as Monday’s match comes too soon for the midfielder. https://t.co/86b8vA7iZ6 — OnsOranje (@OnsOranje) November 14, 2026

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Снимки: Imago