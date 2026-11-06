Френки де Йонг се завръща в състава на Нидерландия

Полузащитникът Френки де Йонг се завръща в националния отбор на Нидерландия за първи път след Световното първенство, след като беше избран сред 25-те футболисти за срещите от Лигата на нациите този месец срещу Гърция и Германия.

Де Йонг беше контузен в първите четири мача от група “А2” през септември и октомври, в които "оранжевите" спечелиха осем точки, за да поведат в класирането наравно с Гърция и с три пункта пред Германия. Левият защитник на Астън Вила Ян Маатсен също беше избран от новия селекционер Чави и може да добави още минути към единствения си мач за своята родина, който изигра през март 2025 година. Мекс Мердинк и Гуус Тил, заменили контузените Донийл Мален и Джъстин Клуйверт през миналата международна пауза, запазват местата си. Мален и Клуйверт също са отново в състава за момента. Нейтън Аке, Джереми Фримпонг, Райън Гравенберх и Йорел Хато пропускат мачовете поради контузии, докато халфът на Лацио Кенет Тейлър не е повикан.

Xavi Hernandez announces Oranje squad for the 2 remaining crucial matches against Greece & Germany. Looks really good in general. These names were dropped: Nathan Aké Jeremie Frimpong Ryan Gravenberch Jorrel Hato Kenneth Taylor Joshua Zirkzee @OnsOranje @KNVB https://t.co/Rs6owblHVC — @Abdul_Oranje (@dutch4ever1) November 6, 2026

Нидерландия е домакин на Гърция в Амстердам на 13 ноември и се изправя срещу Германия в Берлин три дни по-късно.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages