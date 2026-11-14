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Треньорът на Естония: Горди сме! Срещу България ще продължим в този стил

  • 14 ное 2026 | 16:33
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Треньорът на Естония: Горди сме! Срещу България ще продължим в този стил

Старши треньорът на естонския национален отбор по футбол Юрген Хен заяви, че Люксембург не е успял да изненада неговия отбор в мача помежду им, който гостите от балтийската държава спечелиха с 1:0.

Естонците са вече с 9 точки на 2-о място в група С/4 на турнира Лига на нациите и в понеделник очакват България от 19:00 часа на стадион „А ле Кок Арена“.

"Бяхме подготвени за различни сценарии как биха могли да ни атакуват и какви биха могли да бъдат заплахите от първия ни мач. Мисля, че успяхме доста добре да предвидим какво биха искали да използват“, започна Хен анализа си на мача в Люксембург. Младият специалист похвали продължаващата брилянтна игра на Естония в защита, която не позволи на противника да стане опасен за вратаря Карл Хейн. Естонците също така се гордеят и с факта, че в пет мача до момента в група С/4 само допуснали само едно попадение във вратата си.

"Горди сме! Играчите показаха в една донякъде нова ситуация за естонския национален отбор, където сякаш нещо вече е спечелено, след като не играем за да избегнем загуба. Но и в Люксембург, и срещу България ще продължим в този стил, който който ни доведе тук. Не е лесно да се постигне това отношение, но и при грешки, не бива да се отказваш. Разликата в начина на мислене е много, много голяма“, допълни Юрген Хен, който вече има успехи и на клубно ниво, като е класирал Флора (Талин) преди три сезона в груповата фаза на Лигата на конференциите.

Попитан по какъв начин информацията, която отива до играчите, ги държи фокусирани върху играта, той отговори: „Детайли, работа, повторение и подготовка. Ако сте гледали мача, Люксембург вероятно имаше едно центриране и един удар. Играчите прегърнаха идеята, вярват в нея и са способни да я приложат. Последователна работа върху детайлите“, Хен назова основите на настоящата добра защитна игра на Естония.

Сега естонците – вече гарантирали си 2-ото място, ще се опитат да завършат кампанията по същия начин и ще чакат чудо – Люксембург да победи Исландия, също в понеделник от 19:00 часа. Исландия, лидерът в групата, има 11 точки. Победителят в групата ще се класира директно за Б-дивизия, докато вторият отбор ще играе трансферни мачове. „Можем да продължим по начина, по който играем досега, и определено ще се борим у дома. След това ще видим какво ще се случи във другия мач: не е нужно да мислим твърде много за таблицата“, усмихна се Хен.

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