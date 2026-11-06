Вторият Белингам също вече е национал на Англия, Коул Палмър пак е аут

Джоуб Белингам получи първата си повиквателна за националния отбор на Англия от Томас Тухел и ще бъде заедно с брат си Джуд в състава за идните мачове от Лигата на нациите. “Трите лъва” приемат “ватрените” на 12 ноември и после гостуват на Испания на 15 ноември.

За първи е извикан и 19-годишният Джошуа Кинг от Фулъм.

Коби Мейну, Коул Палмър, Нони Мадуеке и Никo О’Райли обаче не попаднаха в състава. Дийн Хендерсън и Джордан Хендерсън остават извън състава, докато Трент Александър-Арнолд запазва мястото си. Рио Нгумоа пък е единственият извикан от Ливърпул.

For the final time in 2026… 🥁 Your #ThreeLions squad for November camp! 🦁 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — England (@England) November 6, 2026

21-годишният Джоуб Белингам играе за бившия клуб на брат си Джуд – Борусия Дортмунд, към който се присъедини от Съндърланд през лятото на 2025 г.

Трево Чалоба, Рийс Джеймс, Тино Ливраменто, Джон Стоунс, Алекс Скот, Букайо Сака и Маркъс Рашфорд отпаднаха от сметките заради контузии. Дан Бърн, Рико Люис, Фил Фоудън, Оли Уоткинс и Иван Тони продължават да не получават повиквателни.

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