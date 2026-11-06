Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Англия

Вторият Белингам също вече е национал на Англия, Коул Палмър пак е аут

  • 6 ное 2026 | 12:34
  • 1380
  • 0
Вторият Белингам също вече е национал на Англия, Коул Палмър пак е аут

Джоуб Белингам получи първата си повиквателна за националния отбор на Англия от Томас Тухел и ще бъде заедно с брат си Джуд в състава за идните мачове от Лигата на нациите. “Трите лъва” приемат “ватрените” на 12 ноември и после гостуват на Испания на 15 ноември.

За първи е извикан и 19-годишният Джошуа Кинг от Фулъм.

Коби Мейну, Коул Палмър, Нони Мадуеке и Никo О’Райли обаче не попаднаха в състава. Дийн Хендерсън и Джордан Хендерсън остават извън състава, докато Трент Александър-Арнолд запазва мястото си. Рио Нгумоа пък е единственият извикан от Ливърпул.

21-годишният Джоуб Белингам играе за бившия клуб на брат си ДжудБорусия Дортмунд, към който се присъедини от Съндърланд през лятото на 2025 г.

Трево Чалоба, Рийс Джеймс, Тино Ливраменто, Джон Стоунс, Алекс Скот, Букайо Сака и Маркъс Рашфорд отпаднаха от сметките заради контузии. Дан Бърн, Рико Люис, Фил Фоудън, Оли Уоткинс и Иван Тони продължават да не получават повиквателни.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Важен играч от сензацията Комо с първа повиквателна за Испания

Важен играч от сензацията Комо с първа повиквателна за Испания

  • 6 ное 2026 | 13:11
  • 841
  • 0
Моуриньо: Какво искам от Атлетико - Барса? И двата отбора да загубят

Моуриньо: Какво искам от Атлетико - Барса? И двата отбора да загубят

  • 6 ное 2026 | 11:57
  • 2805
  • 0
Посланикът на Китай за Мбапе: Народът ни има нужда от време да възприеме случилото се

Посланикът на Китай за Мбапе: Народът ни има нужда от време да възприеме случилото се

  • 6 ное 2026 | 11:21
  • 1722
  • 2
Изпратиха шест патрулки заради футболист на Нюкасъл

Изпратиха шест патрулки заради футболист на Нюкасъл

  • 6 ное 2026 | 10:45
  • 2277
  • 2
Изгонен от Челси мениджър: Подиграваха се на дрехите и начина ми на говорене

Изгонен от Челси мениджър: Подиграваха се на дрехите и начина ми на говорене

  • 6 ное 2026 | 10:31
  • 2524
  • 4
Фабрегас: 9:1 се случва веднъж в живота, но вече ни интересува Интер

Фабрегас: 9:1 се случва веднъж в живота, но вече ни интересува Интер

  • 6 ное 2026 | 09:52
  • 822
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски с много големи шансове да продължи към елиминациите на Лига Европа - какво показват анализите

Левски с много големи шансове да продължи към елиминациите на Лига Европа - какво показват анализите

  • 6 ное 2026 | 10:19
  • 10367
  • 20
Левски не просто мечтае! "Сините" сториха нещо, което не бяха правили в турнирите на УЕФА

Левски не просто мечтае! "Сините" сториха нещо, което не бяха правили в турнирите на УЕФА

  • 6 ное 2026 | 06:20
  • 31620
  • 81
В Гърция: ЦСКА имаше своите моменти, а Лапоухов спря ПАО от по-изразителен успех

В Гърция: ЦСКА имаше своите моменти, а Лапоухов спря ПАО от по-изразителен успех

  • 6 ное 2026 | 07:03
  • 11919
  • 43
В Полша изпитват болка от късния гол на Левски: За Ягелония това беше брутален урок

В Полша изпитват болка от късния гол на Левски: За Ягелония това беше брутален урок

  • 6 ное 2026 | 08:29
  • 12853
  • 16
Бодуров: ЦСКА не можа да отговори на интензитета на Панатинайкос, но ще победи Левски

Бодуров: ЦСКА не можа да отговори на интензитета на Панатинайкос, но ще победи Левски

  • 6 ное 2026 | 11:26
  • 3786
  • 23
Ботев (Пд) приема коварния Дунав в опит да доближи топ 4

Ботев (Пд) приема коварния Дунав в опит да доближи топ 4

  • 6 ное 2026 | 08:00
  • 5789
  • 2