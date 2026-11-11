Тухел: Победата със 7:0 не бива да ни носи дори 1% високомерие, тя не отразява класата на Хърватия

Селекционерът на Англия Томас Тухел предупреди футболистите си да не се поддават на излишна самоувереност преди утрешното домакинство на Хърватия на „Уембли“. Миналия месец „трите лъва“ разгромиха същия съперник със 7:0 като гости, но германският специалист очаква съвсем различно изпитание този път.

„Подобен резултат не бива да ни носи дори 1% високомерие или прекомерна увереност. Границата е тънка, защото трябва да имаме смелостта да признаем, че победата беше заслужена. Но големите отбори реагират, а Хърватия го е показвала през годините. Трябва да сме готови да отговорим на тази реакция. Всичко започва отначало, при 0:0. Целта е да спечелим и за мен и отбора е изключително важно да направим отново тази стъпка“, заяви Тухел.

Той подчерта, че разгромът не отразява реалната класа на съперника, и посочи представянето на хърватите срещу Испания като доказателство.

„Резултатът беше заслужен, но необичаен. Беше еднократен случай, който не отразява качеството и статута на хърватския национален отбор. Те реагираха веднага по впечатляващ начин — можеха да победят Испания, пропуснаха отлични положения и допуснаха късен гол с човек по-малко. За нас е важно да забравим резултата и да не преследваме същия, но да помним какво вложихме в атака и защита. Трябва да започнем отначало със същата скромност и готовност да работим здраво и да покажем отлична отборна игра.“

Наставникът открои качествата на хърватските футболисти, като призна специалното си отношение към Матео Ковачич.

„Пристрастен съм — Ковачич винаги ще бъде специален футболист за мен. Имат защитници от Премиър лийг, опитни играчи като Модрич. Това е добър баланс и отбор, който винаги е техничен. Разполагат със силни индивидуалности, които се гордеят, че играят за страната си. Затова очаквам реакция. Ние сме пределно мотивирани да спечелим.“

Тухел потвърди, че Хари Кейн ще започне като титуляр и капитан. Нападателят ще представи „Златната топка“ пред английските привърженици, но селекционерът подчерта, че емоциите преди началото трябва бързо да отстъпят място на концентрацията върху двубоя.

"It's always nice if things are proven in sports." England head coach Thomas Tuchel says Harry Kane is "up there" with England's greatest-ever players following his Ballon d'Or win last month. https://t.co/c86lxMQfu6 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube https://t.co/BfXkqFq27Y — Sky News (@SkyNews) November 11, 2026

„Той е сред най-великите, разбира се. Има наградите и рекордите си, ще продължи да ги подобрява, да бележи голове и да трупа мачове. Това е прекрасен повод, но срещата означава много за нас — тя не е приятелска. Преди началото ще има много похвали и емоции, а след това се нуждаем от него в най-добрата му форма, за да ни помогне да спечелим.“

Германецът даде да се разбере и че не планира задължителни мащабни ротации за двата предстоящи мача.

„Футболистите са свикнали да играят два пъти седмично. Не виждам причина да не го направят. Ако имаме възможност, можем да разпределим натоварването със смени след 60–70 минути. Искаме да дадем шанс и на играчите, които чукат на вратата, но като цяло не виждам проблем да излезем със силен състав и в двете срещи“, обясни Тухел.

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Снимки: Imago