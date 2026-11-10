ЦСКА скърби за загиналите, обърна се с призив към всички българи

ЦСКА изказа съболезнования към близките на загиналите в тежкото автопроизшествие днес сутринта на автомагистрала "Тракия", в което живота си загубиха 11 човека, а 48 бяха ранени. Също така "червените" призоваха всеки, който има възможност, да помогне, като дари кръв в кръвния център на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен.

"ПФК ЦСКА изразява дълбоката си съпричастност към всички засегнати от тежката трагедия на автомагистрала „Тракия“.

Изказваме искрените си съболезнования на семействата и близките на загиналите. Мислите ни са с пострадалите, на които пожелаваме сили и успешно възстановяване.

Призоваваме всеки, който има възможност, да помогне, като дари кръв в кръвния център на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен.

В такива моменти всяка подадена ръка има значение", пишат "червените".

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