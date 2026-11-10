Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА

ЦСКА скърби за загиналите, обърна се с призив към всички българи

  • 10 ное 2026 | 16:28
  • 1411
  • 1
ЦСКА скърби за загиналите, обърна се с призив към всички българи

ЦСКА изказа съболезнования към близките на загиналите в тежкото автопроизшествие днес сутринта на автомагистрала "Тракия", в което живота си загубиха 11 човека, а 48 бяха ранени. Също така "червените" призоваха всеки, който има възможност, да помогне, като дари кръв в кръвния център на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен.

"ПФК ЦСКА изразява дълбоката си съпричастност към всички засегнати от тежката трагедия на автомагистрала „Тракия“.

Изказваме искрените си съболезнования на семействата и близките на загиналите. Мислите ни са с пострадалите, на които пожелаваме сили и успешно възстановяване.

Призоваваме всеки, който има възможност, да помогне, като дари кръв в кръвния център на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен.

В такива моменти всяка подадена ръка има значение", пишат "червените".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Сектор "Г": Думите са недостатъчни, за да изразят болката от поредната гибел по родните ни "пътища"

Сектор "Г": Думите са недостатъчни, за да изразят болката от поредната гибел по родните ни "пътища"

  • 10 ное 2026 | 17:04
  • 62
  • 0
Гол след гол: 35 попадения в 11-ия кръг на Елитната група до 16 години

Гол след гол: 35 попадения в 11-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 10 ное 2026 | 16:57
  • 129
  • 0
Ботев изказа съболезнования на семействата и близките на загиналите в катастрофата на автомагистрала "Тракия"

Ботев изказа съболезнования на семействата и близките на загиналите в катастрофата на автомагистрала "Тракия"

  • 10 ное 2026 | 16:20
  • 525
  • 0
Лудогорец също изказа съболезнования и написа: Дарената кръв спасява живот

Лудогорец също изказа съболезнования и написа: Дарената кръв спасява живот

  • 10 ное 2026 | 16:15
  • 314
  • 0
Павликени спечели в Свищов за купата на АФЛ

Павликени спечели в Свищов за купата на АФЛ

  • 10 ное 2026 | 16:12
  • 399
  • 0
Футболист на ЦСКА II припадна, докато гледаше съотборниците си от трибуните

Футболист на ЦСКА II припадна, докато гледаше съотборниците си от трибуните

  • 10 ное 2026 | 16:09
  • 673
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: ЦСКА е най-добре от фаворитите, оптимист съм за нов стадион в "Овча купел"

Венци Стефанов: ЦСКА е най-добре от фаворитите, оптимист съм за нов стадион в "Овча купел"

  • 10 ное 2026 | 15:28
  • 7335
  • 20
Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

  • 10 ное 2026 | 11:14
  • 19547
  • 65
Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

  • 10 ное 2026 | 12:08
  • 8568
  • 1
Защитник на Левски получи предупредителен сигнал

Защитник на Левски получи предупредителен сигнал

  • 10 ное 2026 | 09:01
  • 22610
  • 10
Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

  • 10 ное 2026 | 09:32
  • 15608
  • 28
На живо от Ботевград: Пристигнаха 7 автобуса с фенове на ПАОК

На живо от Ботевград: Пристигнаха 7 автобуса с фенове на ПАОК

  • 10 ное 2026 | 17:00
  • 9486
  • 17