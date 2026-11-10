Сектор "Г": Думите са недостатъчни, за да изразят болката от поредната гибел по родните ни "пътища"

Организираните привърженици на ЦСКА изказаха съболезнования на загиналите в трагедията на автомагистрала "Тракия".

ЦСКА скърби за загиналите, обърна се с призив към всички българи

"С дълбока скръб и преклонение свеждаме глави пред паметта на всички онези, които изгубиха живота си в пътнотранспортната трагедия на автомагистрала "Тракия" тази сутрин.



В такива моменти думите са недостатъчни, за да изразят болката и всички останали емоции от поредната човешка гибел по родните ни "пътища". Всеки, който желае да помогне на пострадалите, може да дари кръв в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" в Сливен, както и в останалите кръвни центрове в цялата страна.



Изказваме искрените си съболезнования на близките и роднините на всички загинали", написаха от сектор "Г".

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