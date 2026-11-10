Пунктът за фен-карти на ЦСКА вече е на "Армията"

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От ЦСКА обявиха, че пунктът за фен-регистрация вече е на стадион "Българска армия". "Червените" излязоха със съобщение на официалната страница на клуба във "Фейсбук".

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"Армейци, пунктът за фен регистрация вече е у дома! Очакваме ви на главния вход на стадион "Българска армия". Ако все още нямате фен карта, заповядайте, за да направите своята регистрация и да получите своя пропуск към армейския дом! Работно време: всеки ден от 08:00 до 19:30 ч. Очакваме ви!", написаха от ЦСКА.

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