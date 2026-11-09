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Алисон призна, че иска да остане и преговаря за нов договор с Ливърпул

  • 9 ное 2026 | 14:45
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Алисон призна, че иска да остане и преговаря за нов договор с Ливърпул

Титулярният вратар на Ливърпул Алисон Бекер призна, че агентът му преговаря с клуба за нов договор. Настоящия контракт на бразилеца изтича през следващото лятото, след като преди началото на този сезон ръководството активира опция за удължаване в рамките на 12 месеца, блокирайки опитите на Ювентус да го привлече. Ливърпул закупи правата на талантливия Лука Бругманс от Генк, а освен това разполага и с Гиорги Мамардашвили. Алисон обаче продължава да се представя на много високо ниво, като имаше ключова роля и за победата над Кристъл Палас през уикенда.

Мениджърът на мърсисайдци Андони Ираола вече заяви, че иска Алисон да остане. Самият вратар призна, че такова е и неговото желание.

"Концентриран съм върху това да играя всеки мач, но ще съм щастлив да остана. Знаете ли, това зависи от много аспекти и различни ситуации. Но желанието ми е да остана. Щастлив съм тук, семейството ми е щастливо тук. Все още съм гладен за титли и за добри представяния. Все още искам да играя на най-високо ниво колкото мога по-дълго. Така че това е моето мнение по въпроса. Агентът ми разговаря с клуба. Чувствам се добре. В някои мачове не постигаме желания резултат, но това е част от футбола. Просто трябва да продължаваш да работиш усилено и да имаш правилната мотивация", заяви Алисон след вчерашния успех над Кристъл Палас.

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Снимки: Imago

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