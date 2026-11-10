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Гол след гол: Попаденията в 11-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 10 ное 2026 | 13:25
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Единадесетият кръг в Елитната група до 17 години предложи оспорвани двубои и общо 22 попадения. Голове паднаха във всичките осем срещи, като три от тях завършиха наравно.

ЦСКА постигна класическа победа с 3:0 над Черно море, а Септември (София) се наложи с 3:1 над ЦСКА 1948. Резултатно бе равенството 2:2 между Нефтохимик и Национал, докато Арда, Славия и Лудогорец записаха минимални победи като гости.

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички попадения от 11-ия кръг на първенството.

Насладете се на головете от 11-ия кръг в Елитната група до 17 години!

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