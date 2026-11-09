Левски поведе, но Ботев (Пловдив) стигна до точката при U17

Ботев (Пловдив) и Левски завършиха 1:1 в двубой от 11-ия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Гостите поведоха преди почивката, а пловдивчани изравниха през второто полувреме на срещата във футболен комплекс „Ботев 1912“.

Левски откри резултата в 34-тата минута чрез Владимир Николов. Попадението остана единствено през първата част и „сините“ се оттеглиха на почивка с минимална преднина.

В 61-вата минута Венцислав Иванов се разписа за Ботев и възстанови равенството. До края нови попадения не паднаха и двата отбора си поделиха точките.

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