Лудогорец обърна Пирин в Рилци при U17

Лудогорец победи с 2:1 като гост Пирин в двубой от 11-ия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Разградчани стигнаха до обрат в Рилци с попадения на Велко Георгиев и Даниел Тодоров.

Домакините поведоха още в третата минута, когато Манол Данчев откри резултата. Лудогорец изравни малко преди почивката – в 44-тата минута Георгиев се разписа за 1:1.

Решителното попадение падна в 79-ата минута. Даниел Тодоров отбеляза втория гол за гостите и оформи крайното 2:1.

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