Тодор Киселичков за мача в Карлово

Утре, Нефтохимик (Бургас) ще играе в Карлово с местния Левски. Срещата е от 14-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Настоящото незадно класиране на съперника няма да ни заблуди. През миналия сезон двата отбора бяха рамо до рамо в битка за челните места. Сега за тях играят същите футболисти. Потенциалът им е на лице. Търсят начини да излязат от затруднението. Това ги прави особено опасни. Заключението – ще е много труден двубой за нас. Минахме през такива изпитания. Ще има и други и по-тежки, с оглед амбициите, които имаме като отбор. Винаги търсим максимума от мачовете“, коментира пред Sportal.bg Тодор Киселичков, треньор на бургазлии.

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