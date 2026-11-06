Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нефтохимик

Тодор Киселичков за мача в Карлово

  • 6 ное 2026 | 08:54
  • 196
  • 0
Тодор Киселичков за мача в Карлово

Утре, Нефтохимик (Бургас) ще играе в Карлово с местния Левски. Срещата е от 14-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Настоящото незадно класиране на съперника няма да ни заблуди. През миналия сезон двата отбора бяха рамо до рамо в битка за челните места. Сега за тях играят същите футболисти. Потенциалът им е на лице. Търсят начини да излязат от затруднението. Това ги прави особено опасни. Заключението – ще е много труден двубой за нас. Минахме през такива изпитания. Ще има и други и по-тежки, с оглед амбициите, които имаме като отбор. Винаги търсим максимума от мачовете“, коментира пред Sportal.bg Тодор Киселичков, треньор на бургазлии.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Васил Стефанов: Само победа ще ни зарадва

Васил Стефанов: Само победа ще ни зарадва

  • 6 ное 2026 | 09:03
  • 165
  • 0
Господин Мирчев: Във възход са

Господин Мирчев: Във възход са

  • 6 ное 2026 | 09:01
  • 187
  • 0
Тодор Манев: Опасни са

Тодор Манев: Опасни са

  • 6 ное 2026 | 08:58
  • 171
  • 0
Теодор Стефанов: Да си свършим работата

Теодор Стефанов: Да си свършим работата

  • 6 ное 2026 | 08:56
  • 173
  • 0
Иван Кочев: Да продължим както досега

Иван Кочев: Да продължим както досега

  • 6 ное 2026 | 08:52
  • 232
  • 0
В Полша изпитват болка от късния гол на Левски, но и признават, че Ягелония не е бил фаворит

В Полша изпитват болка от късния гол на Левски, но и признават, че Ягелония не е бил фаворит

  • 6 ное 2026 | 08:29
  • 1057
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА не успя да спре лидера в ЛК въпреки чудесата от Лапоухов

ЦСКА не успя да спре лидера в ЛК въпреки чудесата от Лапоухов

  • 5 ное 2026 | 23:52
  • 138693
  • 596
Юноша реши полския ребус за Левски, "сините" летят в Европа

Юноша реши полския ребус за Левски, "сините" летят в Европа

  • 5 ное 2026 | 21:39
  • 177544
  • 532
Маркус Гиздол: Бяха с един гол по-добри от нас

Маркус Гиздол: Бяха с един гол по-добри от нас

  • 6 ное 2026 | 00:20
  • 11278
  • 53
Веласкес: Феноменална победа!

Веласкес: Феноменална победа!

  • 5 ное 2026 | 22:15
  • 19859
  • 72
Столичен сблъсък на "Герена"

Столичен сблъсък на "Герена"

  • 6 ное 2026 | 07:40
  • 1219
  • 1
Ботев (Пд) приема коварния Дунав в опит да доближи топ 4

Ботев (Пд) приема коварния Дунав в опит да доближи топ 4

  • 6 ное 2026 | 08:00
  • 1582
  • 0