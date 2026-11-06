Нико Розберг за битката във Ферари: Инструкциите не са достатъчно ясни

Световният шампион във Формула 1 за 2016 година Нико Розберг познава отлично какво означава да водиш ожесточена битка гума до гума срещу Люис Хамилтън с еднакви болиди. Двамата прекараха четири напрегнати сезона като съотборници в Мерцедес, а днес британецът си партнира с Шарл Леклер във Ферари – тандем, който вече породи сериозни искри заради неразбирателство около отборните заповеди и сблъсъци на пистата.

Надпреварите в Монца и Мексико ясно показаха пукнатините в комуникацията при Черните кончета. На италианското трасе Хамилтън се озова в чакъла след старта, а в Мексико двамата пилоти на Скудерията излетяха от пистата в първата обиколка в спор за лидерството, което позволи на Макс Верстапен да отмъкне победата. Въпреки че ръководителят на тима Фред Васьор изрази остро недоволството си, Розберг смята, че италианският отбор не подхожда правилно към управлението на състезателите си.

That's a very special hug 🤗 #F1 #BrazilGP https://t.co/8DqpdQECR4 — Formula 1 (@F1) November 6, 2026

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В подкаста Beyond The Grid германецът припомни Гран При на Монако през 2016 година, когато получи нареждане и пропусна Хамилтън напред, за да преследва Даниел Рикардо в спора за първото място. Според него тогавашният успех в контрола над ситуацията се е дължал на изключителната категоричност от страна на Мерцедес.

„Беше много лесно, защото Тото Волф и екипът бяха свършили чудесна работа с изясняването на правилата за каране. Всичко бе пределно ясно: ако съществува риск отборът да изпусне победата, спираш да се състезаваш като претендент за титлата и започваш да караш за отбора.“

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Розберг обясни, че тогава визьорът на каската му е бил замъглен, темпото му е било слабо и Рикардо се е откъсвал, което е наложило бърза отборна намеса:

„Беше изключително болезнено, но когато разполагаш с ясни предварителни инструкции, нещата не изглеждат толкова зле. Точно това липсва във Ферари в момента – липсата на категоричност води до разправии между пилотите.“

Бившият състезател призна, че въпреки строгите правила, битките гума до гума с Хамилтън никога не са били напълно изчистени от напрежение:

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„Опитахме се да създадем собствен правилник за двубоите на пистата, но винаги оставаше неяснота. Люис е изключително умен в подобни битки – вината никога не беше изцяло негова, докато понякога беше сто процента моя.“

Извън ситуациите, в които просто се избутваха извън трасето, двамата съотборници се сблъскаха реално три пъти – в Белгия през 2014 и в Испания и Австрия през 2016, което отне две победи на Сребърните стрели. В отговор ръководството въведе сурово финансово правило: състезателите да поемат разходите за щетите при взаимни инциденти. Розберг разкри, че в един от случаите тази санкция му е струвала 360 000 долара.

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Германецът подчерта и ключовата роля на покойния Ники Лауда като неизпълнителен директор на тима за запазването на баланса, докато техническият директор Пади Лоу е избягвал конфронтациите:

„Пади винаги търсеше пътя на най-малкото съпротивление, което не беше идеално за подобни разговори. Нещата си идваха на мястото, когато се намесваха Тото и Ники. Лауда беше брилянтен медиатор – караше всеки от нас да признае своята част от грешката. Това ни сближаваше, сядахме заедно и продължавахме напред.“

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Снимки: Gettyimages