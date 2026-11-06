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Защо Рафа Камара не може да използва своя №50 в Бразилия

  • 6 ное 2026 | 15:15
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Този уикенд Рафаел Камара ще направи своя състезателен дебют във Формула 1 с отбора на Хаас, за който бразилецът ще се състезава като титуляр през 2027 година.

Тогава настоящият лидер във Формула 2 ще използва №50, който си избра според регламента в световния шампионат. В Гран При на Сао Пауло този уикенд обаче Камара ще трябва да кара с №51, който е един от двата резервни на Хаас за настоящия сезон заедно с №50.

Рафаел Камара останал изненадан от шанса да кара за Хаас в Сао Пауло
Рафаел Камара останал изненадан от шанса да кара за Хаас в Сао Пауло

Но защо на „Интерлагос“ Камара не може да използва състезателния номер, който така или иначе ще е негов от началото на следващия сезон? Причината се крие във факта, че №50 вече беше използван в състезание този сезон от Рио Хиракава, който замени Естебан Окон в Мексико миналия уикенд.

Според регламента на световния шампион, един състезателен номер няма как да бъде използван в състезания от двама различни пилоти в рамките на един сезон. Това означава, че Камара ще може да получи №50 чак в началото на следващата кампания, когато той вече ще бъде титуляр в екипа на Хаас, а не заместващ пилот, какъвто е в момента.

В Хаас били сигурни, че Окон няма да изкара до края на сезона
В Хаас били сигурни, че Окон няма да изкара до края на сезона

Една интересна подробност е, че в края на 2020 година Пиетро Фитипалди също използва №51 в двете състезания, в които се включи като заместник на Ромен Грожан в Хаас. През сезон 2024 пък Оливър Беарман направи две състезания с №50 преди да премине към №87 за началото на сезон 2025, когато вече стана титуляр във Формула 1.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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