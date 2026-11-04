Монтана 2003 записа трета поредна победа в ЕвроКъп

Шампионът на България по баскетбол при жените Монтана 2003 надделя със 73-66 над германския Келтерн в среща от четвъртия кръг на група 4 на турнира ЕвроКъп.

В Ботевград българският тим не започна срещата по най-добрия начин. Келтерн поведе със 7-2, а след това и с 16-8, за да спечели първата четвърт с 23-15.

Монтана обаче започна да топи изоставането си във втория период и на полувремето то бе само две точки при 35-37.

Шампионките успяха да обърнат хода на мача в третата четвърт, в която се наложиха с 21-12. Те направиха серия от 14-5 точки, с която доведоха резултата от 41-41 до 55-46. В заключителната част Монтана успя да отвори дори двуцифрена разлика, но в последните секунди Келтерн я свали до само седем точки.

Даниела Уолън бе над всички за победата с дабъл-дабъл от 15 точки и 10 борби. Още 14 точки прибави Радостина Димитрова. За Келтерн с Ана Мандич бе най-полезна с 12 точки, а българската националка Карина Константинова завърши с 11.

За баскетболистките на старши треньора Преслав Пешев това е трета поредна победа и с баланс от 3 успеха и 1 поражение те разделят първото място с испанския Уни Жирона. Келтерн е с една победа и три загуби, колкото има и Острава.

В следващия кръг Монтана гостува в Жирона, като победа ще донесе първото място в групата на българския тим.

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