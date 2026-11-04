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Юджийн Джърман пред Sportal.bg: Максимален хъс е ключът срещу Барселона

  • 4 ное 2026 | 15:43
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Баскетболистът на Апоел (Тел Авив) Юджийн Джърман даде специално интервю пред Sportal.bg преди сблъсъка на тима му срещу испанския гранд Барселона в Евролигата. Американецът говори за настроението в съблекалнята след поражението в Дубай и успеха над Макаби (Тел Авив) в дербито от вътрешното първенство.

"Мисля, че докато се държим заедно, излезем на терена и играем с възможно най-много хъс и се придържаме към игровия план, всичко ще бъде наред. Както казах, стига да сме сплотени и в крайна сметка да излезем и да играем максимално твърдо, следвайки тактическия план, ще се справим добре", сподели Джърман относно очакванията си за предстоящия сблъсък.

Барселона пристига в България с всичките си звезди за мача с Апоел
Барселона пристига в България с всичките си звезди за мача с Апоел

В края на разговора, запитан за домакинските мачове на отбора и атмосферата у нас, Джърман отговори с усмивка: "За България ли питаш? Аз харесвам Тел Авив, мисля, че феновете са страхотни, така че според мен повечето хора биха предпочели да играят там".

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