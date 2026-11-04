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Итудис преди Барселона: Излизаме срещу напълно прероден отбор, трябва да отговорим на тяхната енергия

  • 4 ное 2026 | 16:03
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Старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис даде интервю преди предстоящия сблъсък на тима срещу Барселона от Евролигата. Опитният специалист коментира класата на съперника, фактите около натоварената програма след гостуването в Дубай и състоянието на своя отбор.

„Що се отнася до Евролигата, излизаме срещу напълно прероден отбор на Барселона, който е с различни стандарти и различен стил на игра. Те изпълняват отиграванията си с много, много висока интензивност и скорост. Тичат отлично по терена, разполагат с атлетичен състав и имат страхотни резултати до момента. Затова вярвам, че трябва да отговорим на тяхната енергия, да бъдем с максимална концентрация на най-високо ниво и, разбира се, да опитаме да спечелим борбата под кошовете.“

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Запитан за това какво трябва да се промени след поражението в Дубай, наставникът отсече:

„Само ден преди загубата в Дубай бяхме изключително доминантни срещу Ефес, а сега ме питате какво трябвало да се промени? Нима трябва да сменяме отбора? Да, трябва да вкарваме повече кошове.“

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Треньорът коментира и спекулациите около отбора, като подчерта акцента върху фактите и програмата:

„Вие просто създавате истории за книга, което уважавам, но това не сме ние. Ние вървим мач за мач. Това не е нито устойчивост, нито реванш, нито каквото и да било друго. Изиграхме добър баскетболен мач срещу Макаби и спечелихме. Имахме един ден по-малко за подготовка. Това са фактите, с които трябва да се съобразите. Хората, които ви следят, както и феновете на Апоел Тел Авив, трябва да бъдат информирани и да знаят: имахме един ден по-малко за подготовка и почивка, пътувахме, докато съперникът ни чакаше готов там. В мача в Дубай например не успяхме да стигнем до линията за наказателни удари толкова често, колкото съперникът ни. Разликата в изпълнените наказателни удари беше 17 в този мач. Това са фактите.“

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