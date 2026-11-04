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Сериозен удар по ПАОК преди мача с Балкан

  • 4 ное 2026 | 17:34
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Сериозен удар по ПАОК преди мача с Балкан

Една от големите звезди на ПАОК Чеди Осман няма да бъде на линия за мача на солунския гранд с Балкан от седмия кръг на турнира ЕвроКъп. Срещата е на 10 ноември от 19:00 часа в "Арена Ботевград".

Турският баскетболист ще претърпи операция на коляното, съобщават от гръцкия клуб в профилите си в социалните мрежи.

"Тази сутрин Чеди Осман премина ядрено-магнитен резонанс, след като почувства дискомфорт в коляното. Прегледът установи скъсване на менискуса на дясното коляно.

В следващите дни той ще претърпи артроскопия за отстраняване на травмата.

Всички в ПАОК застават зад Чеди Осман и му пожелават бързо възстановяване и скорошно завръщане в игра."

По-рано днес пък стана ясно, че феновете на ПАОК ще "атакуват" Ботевград със сериозна агитка, като до момента са поискани 550 билета за организираните привърженици.

ПАОК взе 550 билета за феновете си за гостуването в Ботевград
ПАОК взе 550 билета за феновете си за гостуването в Ботевград

Снимка: ПАОК / Инстаграм

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