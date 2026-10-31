Кирил Домусчиев скочи на Георги Иванов заради "явен слугинаж към определен отбор"

Собственикът на Лудогорец Кирил Домусчиев излезе с открита позиция срещу президента на Футболния съюз - Георги Иванов. Босът на “орлите” смята, че има тенденциозно подкрепяне към един отбор и се закани в понеделник от неговия клуб да разкажат за “фрапантни побутвания”.

Ето какво написа Домусчиев в социалните мрежи:

И този сезон ще сме свидетели на феърплея на президента Гонзо и явния му слугинаж към определен отбор. За сходни ситуации един и същи съдия -Мариян Гребенчарски дава червен картон на Руан Круз срещу Славия, а за Кристиян Димитров днес даже няма жълт.

Не съм учуден, че на ВАР е абониран синята подлога Станимир Тренчев. Подобен двоен аршин е подигравка към хората, които си дават парите за футбол.

Още в понеделник Лудогорец ще разкаже в официална позиция и за други фрапантни побутвания, които са в посока само на един отбор.

Управлението на Гонзо става все по-вредно за българския футбол и е време всички да излязат с мъжка позиция, включително и от т.нар. Изпълком

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