Играч на Черноломец отнесе 3 мача наказание

Футболистът на Черноломец (Попово) Тони Михайлов отнесе солидно наказание от 3 мача спиране от състезателни права от Дисциплинарната комисия към БФС (Зонален съвет Варна). Полузащитникът се спречка с Борислав Лефтеров от ФК Девня и двамата бяха изгонени с директни червени картони, като Лефтеров от Девня също е наказан за 3 срещи. Така Михайлов ще липсва в следващите двубои на треньорския тандем Невен Венков – Илиян Памуков.

В събота тимът от Попово гостува на Доростол в Силистра от 14:00 часа, а треньорският щаб освен наказанието има да решава и някои кадрови проблеми заради контузени футболисти.

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