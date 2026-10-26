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Букайо Сака със специалната награда "Сократес"

  • 26 окт 2026 | 23:49
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Букайо Сака със специалната награда "Сократес"

Букайо Сака е носителят на наградата "Сократес" за 2026 година. Тя се връчва по време на церемонията "Златна топка" за специален хуманитарен принос от страна на актуалните футболни звезди.

Сака стана известен с инициативите си в Африка, като при връчването на наградата прочете писмо, адресирано от момче, споделило, че благодарение на инициативите на футболиста на Арсенал и националния отбор на Англия неговото училище е получило дъска, на която с останалите му съученици са се учили да пишат.

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Освен това Сака участва в множество организации, спомагащи развитието на деца в неравностойно положение.

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