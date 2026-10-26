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Де ла Фуенте бе избран за Треньор на годината

  • 26 окт 2026 | 23:44
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Де ла Фуенте бе избран за Треньор на годината

Луис де ла Фуенте бе избран за Треньор на годината. Той изведе Испания до триумф на Световното първенство в Северна Америка през лятото. Специалистът получи наградата от Рафаел Бенитес. За треньор на годината при жените бе отличен наставникът на дамския тим на Барселона Пере Ромеу, който изведе отбора до четири трофея миналия сезон.

"Голяма чест е да получа тази награда. Да бъда сред тези номинирани и нещо много специално. Искам да им благодаря, тъй като те направиха повече от достатъчно, за да заслужат наградата. Тази награда не е индивидуална. Тя е за целия отбор, страхотен отбор. Чест е да ви тренирам и да работя с вас. Искам да благодаря на Испанската футболна федерация. Тайната е да работиш с футболисти, които са много щедри, работят заедно и поставят отбора над собствените си интереси" сподели Де ла Фуенте.

Конкуренцията в тази категория бе изключителна и включваше още трима испанци. Сред номинираните бяха старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике. Парижани станаха шампиони на Франция и спечелиха Шампионската лига за втора поредна година. Другите номинирани бяха Микел Артета, извел Арсенал до титлата в Англия, Унай Емери, спечелил Лига Европа с Астън Вила, и наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани.

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Снимки: Gettyimages

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