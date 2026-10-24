Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид

Рюдигер не е взел решение за бъдещето си

  • 24 окт 2026 | 15:45
  • 392
  • 0
Рюдигер не е взел решение за бъдещето си

Бившият германски национал Антонио Рюдигер, който сложи край на кариерата си в държавния отбор след Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, все още няма яснота за бъдещето си. Договорът му с Реал Мадрид изтича през 2027 година, като има опция за удължаване с още един сезон.

33-годишният Рюдигер възнамерява да обмисли плановете си през следващата пролет, пише германският вестник "Билд". Дотогава футболистът остава изцяло концентриран върху тима, воден от старши треньора Жозе Моуриньо. Под ръководството на португалския специалист Антонио Рюдигер не е редовен титуляр, но се чувства в добра форма и кондиция. Семейството му също вече е отлично установено в испанската столица

Ако през зимата стане ясно, че бъдещето на Рюдигер в Мадрид може да се окаже трудно, Саудитската професионална лига би могла да бъде вариант за негова следваща дестинация, наред с Висшата лига и по-конкретно Тотнъм, който проявява интерес към него. Завръщане в Лондон може да бъде привлекателна възможност за защитника, тъй като двете му деца са родени именно там.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Флик преди "Ел Класико": Това е най-великият мач, имам пълно доверие на съдиите

Флик преди "Ел Класико": Това е най-великият мач, имам пълно доверие на съдиите

  • 24 окт 2026 | 14:36
  • 3597
  • 3
Джани Инфантино: Огромното мнозинство в световния футбол стои зад мен

Джани Инфантино: Огромното мнозинство в световния футбол стои зад мен

  • 24 окт 2026 | 14:18
  • 1077
  • 5
Астън Вила за пореден път удари Ман Сити на “Вила Парк”, нанасяйки първа загуба на “гражданите” в Премиър лийг

Астън Вила за пореден път удари Ман Сити на “Вила Парк”, нанасяйки първа загуба на “гражданите” в Премиър лийг

  • 24 окт 2026 | 16:22
  • 8466
  • 28
Моуриньо отговори на футболист на Барселона, обясни за брадата си и отсече: Реал Мадрид с мен печели трофеи

Моуриньо отговори на футболист на Барселона, обясни за брадата си и отсече: Реал Мадрид с мен печели трофеи

  • 24 окт 2026 | 13:50
  • 6912
  • 4
Ясно е състоянието на Компани и колко ще бъде в болница

Ясно е състоянието на Компани и колко ще бъде в болница

  • 24 окт 2026 | 12:21
  • 8083
  • 2
Може ли да видим нови таланти от "Ла Масия" в Ел Класико

Може ли да видим нови таланти от "Ла Масия" в Ел Класико

  • 24 окт 2026 | 10:25
  • 2911
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Слави Бинев е убит в София

Слави Бинев е убит в София

  • 24 окт 2026 | 11:07
  • 34435
  • 120
Локо (София) 0:0 Ботев (Враца)

Локо (София) 0:0 Ботев (Враца)

  • 24 окт 2026 | 16:50
  • 2787
  • 2
Има основна версия за убийството на Слави Бинев

Има основна версия за убийството на Слави Бинев

  • 24 окт 2026 | 12:45
  • 25343
  • 42
Дунав взе много важна победа над Спартак (Варна)

Дунав взе много важна победа над Спартак (Варна)

  • 24 окт 2026 | 15:52
  • 12996
  • 9
Астън Вила за пореден път удари Ман Сити на “Вила Парк”, нанасяйки първа загуба на “гражданите” в Премиър лийг

Астън Вила за пореден път удари Ман Сити на “Вила Парк”, нанасяйки първа загуба на “гражданите” в Премиър лийг

  • 24 окт 2026 | 16:22
  • 8466
  • 28
Титуляр рискувал здравето си за ЦСКА, под въпрос е за Лудогорец

Титуляр рискувал здравето си за ЦСКА, под въпрос е за Лудогорец

  • 24 окт 2026 | 11:27
  • 16124
  • 20