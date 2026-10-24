Рюдигер не е взел решение за бъдещето си

Бившият германски национал Антонио Рюдигер, който сложи край на кариерата си в държавния отбор след Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, все още няма яснота за бъдещето си. Договорът му с Реал Мадрид изтича през 2027 година, като има опция за удължаване с още един сезон.

33-годишният Рюдигер възнамерява да обмисли плановете си през следващата пролет, пише германският вестник "Билд". Дотогава футболистът остава изцяло концентриран върху тима, воден от старши треньора Жозе Моуриньо. Под ръководството на португалския специалист Антонио Рюдигер не е редовен титуляр, но се чувства в добра форма и кондиция. Семейството му също вече е отлично установено в испанската столица

Ако през зимата стане ясно, че бъдещето на Рюдигер в Мадрид може да се окаже трудно, Саудитската професионална лига би могла да бъде вариант за негова следваща дестинация, наред с Висшата лига и по-конкретно Тотнъм, който проявява интерес към него. Завръщане в Лондон може да бъде привлекателна възможност за защитника, тъй като двете му деца са родени именно там.

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