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Кай Хавертц след ремито с Байерн: Имаме всички поводи да се гордеем с играта си

  • 22 окт 2026 | 12:11
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Кай Хавертц след ремито с Байерн: Имаме всички поводи да се гордеем с играта си

Офанзивният полузащитник на Арсенал Кай Хавертц определи равенството 2:2 при визитата на Байерн (Мюнхен) в основната фаза на Шампионската лига като напълно закономерен изход от срещата.

Германският национал подчерта, че и двата тима са имали своите шансове да грабнат пълния успех в сблъсък от изключително високо качество. Според него двубоят е предложил истинско зрелище както за съставите на терена, така и за привържениците по трибуните.

„Резултатът отразява реално събитията на терена. Създадохме положения за още едно попадение, но домакините също пропуснаха своите възможности. Можем да бъдем горди от показаното, тъй като да се изправиш срещу съперник от подобен калибър на неговия стадион е изключително трудно предизвикателство“, коментира Хаверц пред DAZN.

„Байерн е един от най-добрите отбори в Европа. Затова можем да сме доволни от резултата, макар че, разбира се, ни се искаше да постигнем нещо повече“, добави Хаверц.

„В крайна сметка, не във всеки мач се стига до подобни единоборства, а всеки един от тях е от значение. Мисля, че се справихме добре през целия мач и бяхме напълно ангажирани в тях. Като цяло, смятам, че също така контролирахме добре играта. Когато се играе по този начин, мачовете винаги са интензивни и тежки, но беше забавно“, каза още Кай Хаверц.

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Снимки: Gettyimages

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