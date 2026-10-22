Байерн загуби Луис Диас за по-дълго от очакваното

От Байерн (Мюнхен) обявиха, че крилото на тима Луис Диас е с леко мускулно разкъсване в задната част на лявото си бедро след равенството 2:2 с Арсенал в Шампионската лига. Колумбиецът се появи в игра като резерва в 68-ата минута, но заради травмата си самият той беше заменен в края на редовното време.

Байерн и Арсенал не разочароваха за гросмайсторско реми

От клуба не разкриха колко дълго ще отсъства от игра Диас, но според “Скай Германия” става въпрос за 4-6 седмици. Това означава, че контузията е по-сериозна от очакваното, тъй като след края на мача самият футболист и наставникът Венсан Компани я определиха като лека, надявайки се, че възстановяването може да отнеме само около седмица. Сега обаче стана ясно, че 29-годишният играч, който има пет гола и една асистенция в 11 мача за баварците през сезона, ще пропусне всички срещи на тима поне до паузата заради националните отбори, а именно мачовете с Фрайбург, Магдебург, Борусия (Дортмунд), Атлетико Мадрид и Майнц 05.

Luis Díaz sidelined. Wishing you a speedy recovery, Lucho! ❤️‍🩹 🔗 https://t.co/KJRVpczaWL https://t.co/JWnpnHf9C0 — FC Bayern (@FCBayernEN) October 22, 2026

Защитникът Ким Мин-Жае също напусна терена снощи с физически проблеми, като беше заменен на почивката, но от Байерн все още не са излезли с официална информация за неговото състояние.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages