Байерн загуби Луис Диас за по-дълго от очакваното

От Байерн (Мюнхен) обявиха, че крилото на тима Луис Диас е с леко мускулно разкъсване в задната част на лявото си бедро след равенството 2:2 с Арсенал в Шампионската лига. Колумбиецът се появи в игра като резерва в 68-ата минута, но заради травмата си самият той беше заменен в края на редовното време.
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От клуба не разкриха колко дълго ще отсъства от игра Диас, но според “Скай Германия” става въпрос за 4-6 седмици. Това означава, че контузията е по-сериозна от очакваното, тъй като след края на мача самият футболист и наставникът Венсан Компани я определиха като лека, надявайки се, че възстановяването може да отнеме само около седмица. Сега обаче стана ясно, че 29-годишният играч, който има пет гола и една асистенция в 11 мача за баварците през сезона, ще пропусне всички срещи на тима поне до паузата заради националните отбори, а именно мачовете с Фрайбург, Магдебург, Борусия (Дортмунд), Атлетико Мадрид и Майнц 05.
Защитникът Ким Мин-Жае също напусна терена снощи с физически проблеми, като беше заменен на почивката, но от Байерн все още не са излезли с официална информация за неговото състояние.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages