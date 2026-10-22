Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)

Юрген Клоп остана озадачен от защитния план на Байерн (Мюнхен) срещу Арсенал

  • 22 окт 2026 | 13:50
  • 529
  • 0
Юрген Клоп остана озадачен от защитния план на Байерн (Мюнхен) срещу Арсенал

Селекционерът на германския национален отбор Юрген Клоп изрази сериозни резерви към дефанзивното поведение на Байерн (Мюнхен) по време на двубоя от основната фаза на Шампионската лига срещу Арсенал. Германецът изгледа равенството 2:2 от трибуните на „Алианц Арена“ и призна, че действията на баварците без топка са го оставили със смесени чувства.

По думите на специалиста, тактическите решения на старши треньора Венсан Компани в моментите без притежание на топката, както и ролята, отредена на Хари Кейн, будят сериозно недоумение.

„И досега не ми е съвсем ясно какво точно се опитва да направи Байерн, когато топката не е в техни крака. Просто искам да продължа да уча нови неща. На моменти изглежда като хибридна постройка, в други ситуации е чиста персонална защита, а след това и двете изчезват. Все още се уча“, сподели Клоп в ефира на медията DAZN.

Той обърна специално внимание и на движението на Кейн по целия терен, включително и на честите му изяви в собственото наказателно поле: „Когато тимът владее топката, всичко е чудесно, но какво става, когато я загубят? Не съм „папата на футбола“ и всеки има свободата да играе както прецени, но тази идея все още не ми се изяснява напълно.“

Впоследствие Компани отказа да коментира думите на Клоп, но изтъкна специално ролята на Кейн.

„Това, което Хари прави много добре – а аз доста често съм се защитавал срещу него – е, че понякога сякаш го няма, но в следващия момент той определено се появява. Той е навсякъде и е играч, който невероятно често взема правилните решения.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Мачът между ПСЖ и Лион може да бъде отложен

Мачът между ПСЖ и Лион може да бъде отложен

  • 22 окт 2026 | 07:32
  • 1439
  • 0
Интригуващи сблъсъци в 3-тия кръг на Лига Европа

Интригуващи сблъсъци в 3-тия кръг на Лига Европа

  • 22 окт 2026 | 07:15
  • 5433
  • 0
Трудни изпитания за фаворитите в Лигата на конференциите

Трудни изпитания за фаворитите в Лигата на конференциите

  • 22 окт 2026 | 07:00
  • 3995
  • 0
Ювентус дължи извинение на феновете си

Ювентус дължи извинение на феновете си

  • 22 окт 2026 | 06:45
  • 2351
  • 3
Окан Бурук: Изпълнихме първата цел, сега гледаме към дербито

Окан Бурук: Изпълнихме първата цел, сега гледаме към дербито

  • 22 окт 2026 | 06:35
  • 2727
  • 0
Милан иска да прекъсне лошата си традиция в Англия

Милан иска да прекъсне лошата си традиция в Англия

  • 22 окт 2026 | 06:30
  • 2541
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Благой Георгиев: Със силен Левски и ЦСКА ще има и силен национален отбор

Благой Георгиев: Със силен Левски и ЦСКА ще има и силен национален отбор

  • 22 окт 2026 | 13:21
  • 2024
  • 20
Чешко изпитание за Левски по пътя към първата европейска победа

Чешко изпитание за Левски по пътя към първата европейска победа

  • 22 окт 2026 | 08:00
  • 10540
  • 56
Хамлетова дилема пред ЦСКА

Хамлетова дилема пред ЦСКА

  • 22 окт 2026 | 07:50
  • 13561
  • 50
Гочето очерта три проблема за ЦСКА

Гочето очерта три проблема за ЦСКА

  • 22 окт 2026 | 07:30
  • 24501
  • 19
Разходка из града, подчинен на футбола и добрата бира

Разходка из града, подчинен на футбола и добрата бира

  • 22 окт 2026 | 11:59
  • 5741
  • 0
Ще бъде ли уволнен Карик още сега и кой е най-актуалният фаворит за неговия пост

Ще бъде ли уволнен Карик още сега и кой е най-актуалният фаворит за неговия пост

  • 22 окт 2026 | 11:37
  • 6765
  • 14