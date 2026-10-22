Юрген Клоп остана озадачен от защитния план на Байерн (Мюнхен) срещу Арсенал

Селекционерът на германския национален отбор Юрген Клоп изрази сериозни резерви към дефанзивното поведение на Байерн (Мюнхен) по време на двубоя от основната фаза на Шампионската лига срещу Арсенал. Германецът изгледа равенството 2:2 от трибуните на „Алианц Арена“ и призна, че действията на баварците без топка са го оставили със смесени чувства.

По думите на специалиста, тактическите решения на старши треньора Венсан Компани в моментите без притежание на топката, както и ролята, отредена на Хари Кейн, будят сериозно недоумение.

„И досега не ми е съвсем ясно какво точно се опитва да направи Байерн, когато топката не е в техни крака. Просто искам да продължа да уча нови неща. На моменти изглежда като хибридна постройка, в други ситуации е чиста персонална защита, а след това и двете изчезват. Все още се уча“, сподели Клоп в ефира на медията DAZN.

Той обърна специално внимание и на движението на Кейн по целия терен, включително и на честите му изяви в собственото наказателно поле: „Когато тимът владее топката, всичко е чудесно, но какво става, когато я загубят? Не съм „папата на футбола“ и всеки има свободата да играе както прецени, но тази идея все още не ми се изяснява напълно.“

Впоследствие Компани отказа да коментира думите на Клоп, но изтъкна специално ролята на Кейн.

„Това, което Хари прави много добре – а аз доста често съм се защитавал срещу него – е, че понякога сякаш го няма, но в следващия момент той определено се появява. Той е навсякъде и е играч, който невероятно често взема правилните решения.“

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