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Добри новини за Байерн: Компани е по-добре и ще води тима срещу Арсенал, Нойер се завръща

  • 21 окт 2026 | 16:34
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Старши треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани преодоля вирусната инфекция и ще води баварците в ключовия сблъсък от Шампионската лига срещу Арсенал тази вечер, съобщава "Билд". Белгийският специалист взе участие в сутрешната тонизираща тренировка на клубната база на „Зебенер Щрасе“, което потвърди готовността му да заеме своето място край терена. Стана ясно също, че ветерантът Мануел Нойер също се завръща и най-вероятно ще е титуляр срещу английските шампиони.

Байерн (Мюнхен) срещу Арсенал в мегасблъсък на "Алианц Арена"
Байерн (Мюнхен) срещу Арсенал в мегасблъсък на "Алианц Арена"

Въпреки че 45-минутното занимание се проведе при строга секретност зад новите предпазни платна, 40-годишният наставник бе пълноценно на разположение на тима. След тренировката Компани и футболистите се отправиха към хотела си за финалните тактически указания преди двубоя. Очаква се той да ръководи състава от треньорската скамейка, макар тепърва да се изясни дали физическото му състояние ще му позволи да прекара срещата на крака край страничната линия.

Здравословните неразположения на Компани се проявиха още през изминалия уикенд при победата с 6:1 над Лайпциг в Бундеслигата, когато той изгледа почти целия мач седнал. Инфекцията му е предизвикала усложнения и болки в тазобедрената област, които затрудняваха продължителното му стоене прав и изкачването на стълби. Поради тази причина треньорът пропусна клубните занимания в понеделник и вторник, за да се възстановява в домашни условия.

До последно завръщането на Компани бе под въпрос. Във вторник следобед асистентът Аарън Данкс, който води пресконференцията и тренировъчния процес в отсъствието на белгиеца, коментира пред медиите: "Трудно е да се каже кога точно ще се завърне. Най-важното за него в момента е да си почине и да получи необходимото време за пълно възстановяване. Следим ситуацията ден за ден.“

В сряда сутринта медицинският щаб на Байерн е дал зелена светлина на треньора. На разположение за двубоя с „артилеристите“ ще бъде и вратарят Мануел Нойер, който преодоля травма, свързана със събиране на течност в ходилото. Ветеранът пропусна мачовете срещу Викинг и РБ Лайпциг.

Семейна трагедия спря Кимих за двубоя срещу Арсенал
Семейна трагедия спря Кимих за двубоя срещу Арсенал

Извън състава на Байерн обаче остават Йошуа Кимих поради смъртта на баща му, Майкъл Олисе заради наказание след червен картон и контузеният Джамал Мусиала, който се възстановява от мускулно разкъсване на дясното бедро.

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