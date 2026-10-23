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Ясно е кога и къде ще се играе финалът за Междуконтиненталната купа

  • 23 окт 2026 | 13:47
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Ясно е кога и къде ще се играе финалът за Междуконтиненталната купа

Финалът за Междуконтиненталната купа на ФИФА през 2026 г. ще се проведе на 16 декември на стадион „Ахмед бин Али“ в Ал Райян, Катар. Това беше обявено на официалния уебсайт на Пари Сен Жермен.

На финала европейският клубен шампион ще се изправи срещу победителя в Купата на претендентите, в който ще участват мексиканският Депортиво Толука (носител на Купата на шампионите КОНКАКАФ) и южноафриканският Мамелъди Съндаунс (шампион на Африка). Последният участник ще бъде победителят в Копа Либертадорес през 2026 г., като за този трофей ще спорят бразилският Палмейрас и Естудиантес от Аржентина.

През 2025 г. ПСЖ спечели Междуконтиненталната купа, побеждавайки бразилския Фламенго с дузпи след 1:1 в редовното време и продълженията.

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