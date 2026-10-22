Бивш футболист на Лудогорец лиши Флуминензе от финал в Копа Либертадорес

Палмейрас се класира за финала в Копа Либертадорес за втора поредна година. Отборът от Сао Пауло елиминира след дузпи друг бразилски гранд - Флуминензе. В реванша Флу се наложи с 1:0 като гост и изравни общия резултат, след като преди седмица загуби у дома с 1:2. Така, крайният победител трябваше да се определи след изпълнение на дузпи, а при тях фаталният пропуск за Флуминензе направи бившият халф на Лудогорец Нонато.

В другия полуфинал съперници са актуалният носител на най-престижното клубно отличие в Южна Америка - Фламенго, и Естудиантес. Реваншът е тази нощ на "Маракана". Първата среща, играна в Ла Плата, завърши 0:0.

Палмейрас разчиташе твърде много на крехката си преднина и излезе на своя стадион с ясното намерение да се защитава. Отборът на Абел Ферейра действаше с трима централни защитници, а в предни позиции се разчиташе единствено на Флако Лопес.

Флуминензе имаше шанс да поведе още в 1-вата минута, но Карлос Мигел отрази удара на левия бек Арана. След това вихрено начало двубоят постепенно стана твърде бавен и никой от отборите не искаше да рискува. Палмейрас задържаше повече топката, а гостите опитваха дълги извеждащи подавания, но без успех.

До почивката не се случи нищо интересно, а след нея голямото надлъгване продължи. В 80-ата минута резервата Рамон Соса можеше да реши всичко в полза на Палмейрас, но шутира встрани от целта, а секунди по-късно Флуминензе смълча феновете на домакините. Гола заби Еркулеш след подаване на Уесли Ната.

Чак в 85-ата минута Палмейрас отправи първия си точен изстрел, но ветеранът Фабио попречи на Рамон Соса да изравни. В края предпазливостта взе надмощие и отборите просто чакаха дузпите.

Първите трима изпълнители за двата тима не сгрешиха. Точен за Флуминензе беше и капитанът Тиаго Силва. Хоакин Пикерес за четвърти път изведе Палмейрас напред, след което зад топката застана Нонато, но Карлос Мигел хвана удара му. Победната дузпа за домакините реализира Марлон Фрейташ.

Ако Фламенго отстрани Естудиантес, финалът от миналата година ще се повтори. Тогава Менго се наложи с 1:0 в Лима. Любопитното е, че двата тима се изправиха един срещу друг във финала и през 2021 година, като тогава спорът за трофея беше в Монтевидео, където ще се състои и тазгодишният сблъсък за ценното отличие.

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Снимки: Gettyimages