Дембеле ще пропусне четири мача на ПСЖ

Победата на Пари Сен Жермен срещу Барселона във вторник се оказа пирова. Тимът загуби някои основни играчи. Хвича Кварацхелия получи много тежка контузия и няма да играе до края на сезона. Усман Дембеле и Маркиньос също напуснаха с травми.

Според "Екип" Дембеле ще отъства от терените около три седмици. Носителят на "Златната топка" ще пропусне двубоите на ПСЖ срещу Лион, Льо Авър, Виляреал и Троа. Малко вероятно е той да бъде извикан в националния отбор на Франция. Зинедин Зиден ще обяви състава на 6 ноември, а мачовете на "петлите" са срещу Италия на 12 ноември и срещу Турция три дни по-късно. След паузата за националните отбори обаче се очаква Дембеле да е на линия.

🚨 GROS COUP DUR POUR LE PSG : OUSMANE DEMBÉLÉ ABSENT 3 SEMAINES ! 🤕 Sorti sur blessure face au FC Barcelone (4-2), le Ballon d’Or souffre d’une lésion à la cuisse gauche. Selon Le Parisien, l’attaquant parisien devrait être éloigné des terrains pendant environ trois semaines, avec un retour espéré à la mi-novembre. 🥶 ❌ Il devrait notamment manquer le choc face à l’OL en Ligue 1, la rencontre contre Villarreal en Ligue des Champions (3 novembre) et le prochain rassemblement de l’équipe de France. ⚠️ Un nouveau coup dur pour Luis Enrique, déjà confronté à plusieurs blessures dans son effectif. — Foot Mercato (@footmercato) October 21, 2026

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