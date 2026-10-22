Дембеле ще пропусне четири мача на ПСЖ

Победата на Пари Сен Жермен срещу Барселона във вторник се оказа пирова. Тимът загуби някои основни играчи. Хвича Кварацхелия получи много тежка контузия и няма да играе до края на сезона. Усман Дембеле и Маркиньос също напуснаха с травми.
Според "Екип" Дембеле ще отъства от терените около три седмици. Носителят на "Златната топка" ще пропусне двубоите на ПСЖ срещу Лион, Льо Авър, Виляреал и Троа. Малко вероятно е той да бъде извикан в националния отбор на Франция. Зинедин Зиден ще обяви състава на 6 ноември, а мачовете на "петлите" са срещу Италия на 12 ноември и срещу Турция три дни по-късно. След паузата за националните отбори обаче се очаква Дембеле да е на линия.