Епични изяви на Муслера насред "Маракана" пратиха Естудиантес на финала за Копа Либертадорес

Футболът поднесе невероятен реванш на уругвайския вратар Фернандо Муслера след разочарованието на Световното първенство. На легендарния стадион „Маракана“ в Рио де Жанейро уругвайският ветеран изигра може би мача на живота си и класира аржентинския Естудиантес за финала на Копа Либертадорес след успех с дузпи в реванша срещу бразилския гранд Фламенго при резултат 0:0 в редовното време.

🏆 ¡¡ESTAMOS EN LA FINAL DE LA CONMEBOL LIBERTADORES!! 💪🇦🇹 https://t.co/DleSs7nrgx — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 23, 2026

Победата на тима от Ла Плата е още по-ценна, след като отборът игра почти цяло второ полувреме с човек по-малко заради наивното изгонване на Балтасар Родригес за два жълти картона.

Бразилският гранд, спечелил три от последните седем издания на най-престижния турнир в Южна Америка, така и не намери начин да преодолее Естудиантес в рамките на 180 минути. Въпреки че най-чистото голово положение в редовното време бе дело на Родригес, чийто удар бе отбит от вратаря Роси в гредата, червеният му картон в 50-ата минута принуди аржентинците да се приберат в своята половина.

🚨 𝗙𝗘𝗥𝗡𝗔𝗡𝗗𝗢 𝗠𝗨𝗦𝗟𝗘𝗥𝗔 𝗔 𝗘́𝗖𝗥𝗜𝗧 𝗟'𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 ! 🇺🇾🧤 Face à Flamengo, le gardien a arrêté trois pénaltys d'affilée lors de la séance de tirs au but, qualifiant son équipe pour la finale 🤯 À 40 ans, l'Uruguayen s'apprête à disputer la finale de la Copa Libertadores 🤩 (@Libertadores) https://t.co/az5HEIepYZ — Lives Foot (@livesfoot) October 23, 2026

Тогава под светлините на прожекторите излезе Муслера. Уругваецът обираше всяко центриране в наказателното поле, а осем минути преди края направи виртуозно спасяване при опасен изстрел с глава на Гонсало Плата след пас на Пакета.

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Така се стигна до изпълнения на дузпи, при които Муслера отново показа класата си. Уругвайският ветеран спаси последователно ударите на Жоржиньо, Лукас Пакета и Бруно Енрике и бе с монументален принос за крайното 3:2 за Естудиантес.

С този успех Естудиантес си осигури място на митичния стадион „Сентенарио“ в Монтевидео на 28-и, където ще се изправи срещу друг бразилски тим - Палмейрас, в битка за своя пети трофей от Копа Либертадорес.

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