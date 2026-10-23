Епични изяви на Муслера насред "Маракана" пратиха Естудиантес на финала за Копа Либертадорес

Футболът поднесе невероятен реванш на уругвайския вратар Фернандо Муслера след разочарованието на Световното първенство. На легендарния стадион „Маракана“ в Рио де Жанейро уругвайският ветеран изигра може би мача на живота си и класира аржентинския Естудиантес за финала на Копа Либертадорес след успех с дузпи в реванша срещу бразилския гранд Фламенго при резултат 0:0 в редовното време.
Победата на тима от Ла Плата е още по-ценна, след като отборът игра почти цяло второ полувреме с човек по-малко заради наивното изгонване на Балтасар Родригес за два жълти картона.
Бразилският гранд, спечелил три от последните седем издания на най-престижния турнир в Южна Америка, така и не намери начин да преодолее Естудиантес в рамките на 180 минути. Въпреки че най-чистото голово положение в редовното време бе дело на Родригес, чийто удар бе отбит от вратаря Роси в гредата, червеният му картон в 50-ата минута принуди аржентинците да се приберат в своята половина.
Тогава под светлините на прожекторите излезе Муслера. Уругваецът обираше всяко центриране в наказателното поле, а осем минути преди края направи виртуозно спасяване при опасен изстрел с глава на Гонсало Плата след пас на Пакета.
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Така се стигна до изпълнения на дузпи, при които Муслера отново показа класата си. Уругвайският ветеран спаси последователно ударите на Жоржиньо, Лукас Пакета и Бруно Енрике и бе с монументален принос за крайното 3:2 за Естудиантес.
С този успех Естудиантес си осигури място на митичния стадион „Сентенарио“ в Монтевидео на 28-и, където ще се изправи срещу друг бразилски тим - Палмейрас, в битка за своя пети трофей от Копа Либертадорес.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google