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  2. Пари Сен Жермен

Мачът между ПСЖ и Лион може да бъде отложен

  • 22 окт 2026 | 07:32
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Мачът между ПСЖ и Лион може да бъде отложен

Предстоящият в неделя мач от Лига 1 между шампиона Пари Сен Жермен и Лион вероятно ще бъде отложен, съобщават местните медии.

Причина за това са продължаващите безредици из цяла Франция и по-специално в столицата Париж. Според “Екип” има вариант мачът да бъде преместен с 24 часа за понеделник, но това все още се обсъжда.

За този уикенд във Франция се готвят нови масирани протести, но и от полицията вече заявиха, че имат много по-сериозна готовност за тях и специално разработен план за противодействие.

Още двама основни играчи на ПСЖ с контузии
Още двама основни играчи на ПСЖ с контузии

Срещата между ПСЖ и Лион е една от най-рисковите във Франция, а в същото време в Париж има и други големи спортни събития, насрочени за уикенда. Едно от тях е срещата по американски футбол между Питсбърг Стийлърс и Ню Орлиънс Сейнтс, която трябва да се проведе на "Стад дьо Франс".

Френската Лига 1 вече направи една промяна за предстоящия 8-и кръг. Тя бе свързана с двубоя между Тулуза и Троа, който бе изместен от събота за неделя.

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Снимки: Imago

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