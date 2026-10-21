Новият футболен регулатор в Англия има „абсолютната власт“ да принуди собственици на клубове да продадат дяловете си

Новият футболен регулатор в Англия има правомощието да задължи собственик на клуб да продаде своя дял, а в същото време може да започне собствено разследване, след като приключи обжалването от страна на Манчестър Сити на решението за извършени 114 нарушения на финансовите правила на Премиър лийг. Това заяви председателят на регулатора Дейвид Коган. Коган заяви, че органът ще оценява поведението на собствениците и ръководителите на високиките постове в клубовете въз основа на собствени критерии, като има правомощието да отстрани даден собственик, ако той не отговаря на изискванията на самата Лига. „Имаме правомощията да изискаме от един собственик да се оттегли от клуба, ако преценим, че той го управлява по начин, който не е подходящ, справедлив или коректен“, заяви Коган в подкаста „The Rest Is Football“.

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На въпрос от един от водещите Алистър Кембъл дали един собственик би могъл да откаже, Коган отговори категорично: „Не, не, не. Разполагаме с абсолютната власт да предприемем това действие и да го принудим, ако откаже“. Независимият футболен регулатор беше създаден през юли 2025-а година с цел да гарантира финансовата устойчивост на английския футбол. Той притежава правомощия да упражнява надзор върху собствениците и директорите на клубовете, както и да се намесва, когато клубовете са изправени пред финансов риск или нарушават правилата. А правомощията на регулатора бяха обект на медийни анализи и дискусии на фона на нарушенията, открити при Манчестър Сити и при обжалванията им. Коган заяви, че регулаторът ще изчака приключването на този процес, преди да реши дали да започне отделно разследване. „Няма да позволя да бъда притиснат да изказвам каквито и да е преценки по случая, докато не получим отговори на всички въпроси. Едва тогава ще решим дали да започнем собствено разследване, да стигнем до заключение и да определим какви стъпки да предприемем“, каза той. „Да се ​​изпреварват събитията в този момент би било колосална грешка“.

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И след това самият той уточни, че ролята на регулатора се различава от тази на лигата, тъй като той се фокусира върху отделните лица, управляващи клубовете, а не върху налагането на спортни санкции на самите клубове. „Ние ще правим оценка въз основа на критериите за собственост и изискванията към висшите директори и ръководители. Ще оценяваме действията на тези конкретни лица“, обясни той. По-късно в разговора Коган разкри подробности около предложения, целящи разрешаването на дългогодишния спор относно разпределението на средствата между Премиър лийг и Английската футболна лига (EFL).



„Висшата лига обмисля да увеличи повече от два пъти годишните плащания, известни като „плащания за солидарност“ – средства, които се пренасочват към останалите по-ниски нива на футбола“, обясни Коган. Според предложената схема, така наречените „парашутни плащания“ (финансова помощ за клубове, изпаднали от Висшата лига) ще бъдат намалени, докато финансирането за Лига Чемпиъншип (второто ниво на английския футбол) значително ще се увеличи, посочи още той.

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