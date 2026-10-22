Мареска: Щастливи сме, но сме гладни за още

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска заяви, че всички са много щастливи от началото на сезона, но са гладни за още победи. “Гражданите” летят в Премиър лийг и са единственият тим с пълен актив след седем изиграни кръга. Отборът явно не се влияе от слуховете за предстоящи тежки наказания и играе с настроение. В съботата “гражданите” имат трудно гостуване на Астън Вила, но са амбицирани да удължат победната си серия в първенството.

Ето какво каза мениджърът на отбора Енцо Мареска на пресконференцията си преди визитата на “Вила Парк”:

За състоянието на Ерлинг Холанд, Нико О’Райли, Матеус Нунеш и Метео Ковачич, които пропуснаха последния мач:

- Днес следобед имаме тренировка. Възможно е всички да са на разположение, а може и да не са. Все още са под въпрос. Вчера състоянието на всички се подобряваше. Ерлинг е единственият, който е на 100 процента на разположение. За другите трябва да изчакаме днешната тренировка. Добре е, че разполагам с много играчи – това ми дава добър избор. Трудно е обаче всички да бъдат доволни. Когато решим да им дадем игрово време, те трябва да са напълно готови. Настроението е много добро, доволни сме от старта си, но сме гладни за още победи.

За това дали Ливърпул може да бъде изключен от битката за първото място, при положение че разликата между двата отбора е девет точки:

- Твърде е рано да се говорят такива неща, все още сме в ранните етапи от сезона.

"Happy at the moment, but we want more." 🗣️ Enzo Maresca says the mood is high after seven straight wins, but insists it's still too early to talk about a title challenge. https://t.co/0HmpQ79bOY — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 22, 2026

За гостуването на Астън Вила:

- Изпитвам огромно уважение към Унай Емери. Той се е справял добре във всички клубове, в които е работил. Ясно си личи какъв е стилът, към който се стремят – играят много интензивно, когато не владеят топката. Уважавам Унай и съм сигурен, че ни чака много труден мач. Предстои ни гостуване на „Вила Парк“, което винаги е сложно предизвикателство. Доволни сме, но искаме още.

За това какво може да се подобри в играта на Сити:

- Всичко. Можем да атакуваме по-добре, да се защитаваме по-добре. В последните три мача имахме най-добрата защита във Висшата лига, но след това допуснахме два гола. Можем да подобрим изграждането на атаките. Но това е нов проект, така че съм сигурен, че можем да се развием. Много съм щастлив и за мен е привилегия. Този клуб се справя много добре. Когато загубиш ключови играчи и мениджъра, е нужно време, за да бъдеш конкурентоспособен. Но ние отново сме конкурентоспособни – това е голямо постижение.

От всички изиграни мачове, този срещу ПСЖ беше срещата, от която научихме най-много. Предпочитам да печеля мачовете. Играчите искат да се учат и да се развиват – това е най-хубавото усещане. Те бележат напредък. Минали са по-малко от четири месеца, така че съм сигурен, че могат да станат още по-добри. Има мачове, които изискват различен подход. Разликата между първото и второто полувреме беше огромна. Но от всеки двубой може да се научи нещо. След мача с ПСЖ настроението в съблекалнята беше положително. Играчите виждат, че ако се съревноваваме така, както искаме, можем да бъдем на нужното ниво.

Дали вярва, че може да спечели титлата още в първия си сезон в Манчестър Сити:

- Спечелихме седем поредни победи, но искаме още – още една в събота. А после ще видим.

Дали Шерки, Фоудън и Холанд могат да играят заедно:

- Ами, зависи донякъде от игровия план. Мисля, че могат да играят заедно – да!

За формата на Шерки:

- Според мен футболът е отборен спорт, а не такъв, който зависи от един играч. Всички са специални. Раян е топ играч, но имаме още 20 такива. В момента Раян е един от най-добрите в Европа – когато е на правилната позиция и успеем да му подадем топката между линиите, той винаги е опасен. Когато е на тази правилна позиция, той винаги е истинско оръжие. Същото важи и за тренировките. Имам късмета да съм виждал много велики играчи - играл съм заедно с Дел Пиеро и Зидан."

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