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Фил Фоудън: Този хеттрик може само да помогне на увереността ми

  • 21 окт 2026 | 22:42
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Английският национал Фил Фоудън вярва, че все още има работа пред себе си преди да върне най-добрата си форма, въпреки че отбеляза хеттрик срещу АЕК Атина в Шампионската лига.

"Гражданите" разгромиха гръцкия тим с 5:1, а освен гола му срещу Ипсуич през уикенда в Премиър лийг, това бяха първите попадения за Фоудън от декември насам.

"Очевидно съм доволен, че вкарах голове сега. Това може само да помогне на увереността ми. Имам още дълъг път пред себе си, но вървя в правилната посока и вкарването на голове със сигурност помага. Просто искам да продължа да работя здарво и да се опитвам да давам най-доброто от себе си за мениджъра и за отбора", заяви 26-годишният английски халф.

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Фил Фоудън похвали съотборниците си за представянето им, което според него е било от изключителна важност, особено след поражението срещу Пари Сен Жермен преди седмица.

"Говорихме за това да се възстановим след мача срещу ПСЖ, защото такива срещи могат бързо да те пратят в трудна ситуация. Важно е да продължаваш да трупаш точк ии ние сторихме това. Момчетата бяха страхотни. Показахме увереност. Имаше моменти, в които АЕК бяха по-добри и мисля, че започнаха второто полувреме много силно. Трябваше да опитаме да се върнем в мача и да започнем да играем своя футбол. Мисля, че просто станахме все по-добри към края на мача и талантът си пролича", добави Фоудън.

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Снимки: Imago

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