Фил Фоудън изпревари конкуренцията за седмичния приз в ШЛ

Крилото на Манчестър Сити Фил Фоудън грабна седмичната награда в Шампионската лига след силните си изяви в третия кръг на основната фаза в турнира.
Английският национал заби хеттрик и добави една асистенция за убедителната домакинска победа на “небесносините” с 5:1 над АЕК. Така той беше провъзгласен от УЕФА за Играч на седмицата в турнира, като зад него във фенския вот се наредиха Нико Пас от Комо (два гола и една асистенция за 4:1 над Манчестър Юнайтед), Рио Нгумоа от Ливърпул (две асистенции за 4:3 над Виляреал) и Скот Мактоминей от Наполи (два гола за 4:3 над Бодьо/Глимт). Предишните две седмични награди в ШЛ през сезона отидоха при Феран Торес от Пари Сен Жермен и Брадли Баркола от Ливърпул отново след техни хеттрици.
От УЕФА също така обявиха Отбора на седмицата, като в него попадат изброените Фоудън, Пас и Мактоминей, които са част от халфовата линия, заедно с Деклан Райс (Арсенал) и Дезире Дуе (ПСЖ). На вратата е Ян Зомер (Брюж), в защита са Ксавиер Мбуямба (ЛАСК), Лутшарел Хеертруйда (ПСВ Айндховен) и Карлос Аугусто (Интер), а в атака са Килиан Мбапе (Реал Мадрид) и Хари Кейн (Байерн Мюнхен).Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages