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Ман Сити мачка в ШЛ, но трибуните отново са празни и предизвикаха подигравки

  • 21 окт 2026 | 10:44
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Над 20 000 празни места на „Етихад“ привлякоха вниманието по време на победата на Манчестър Сити с 5:1 над АЕК Атина в Шампионската лига. Официално обявената посещаемост бе 40 042 зрители при капацитет на стадиона от около 61 000 места, а кадри от трибуните показаха големи празни пространства, особено в горните сектори. Слабият интерес изненада на фона на убедителното представяне на домакините, но няколко фактора може да са повлияли на посещаемостта. Срещата се игра във вторник вечер при студено и дъждовно време в Манчестър. Все пак празните трибуни не са напълно неочаквани, след като средната посещаемост на "Етихад" в турнира за миналата година е малко над 50 хиляди зрители, което е с 10 хиляди под капацитета на стадиона. Освен това отношенията между феновете на Сити и УЕФА отдавна са обтегнати заради предишни санкции срещу клуба.

В социалните мрежи снимките на почти празните трибуни предизвикаха иронични коментари, включително подновяване на шегите с прозвището „Emptyhad“ – игра на думи с името на стадиона и английската дума за празен. Някои потребители поставиха под въпрос и твърденията за финансовите мащаби на клуба.

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Мениджърът на Сити Енцо Мареска обаче не изрази притеснение от атмосферата. „Мисля, че хората, които бяха на стадиона, се представиха добре. В последния мач срещу Ипсуич бяха страхотни, а следващата седмица ни предстоят два двубоя срещу Брайтън. Нямам съмнение, че атмосферата отново ще бъде добра“, заяви италианецът.

На терена Манчестър Сити нямаше проблеми и спечели с 5:1, като Фил Фодън отбеляза хеттрик, а Елиът Андерсън и Райан Шерки също се разписаха. Въпреки убедителната победа, слабата посещаемост идва в период на напрежение около клуба заради решението по делото за предполагаеми финансови нарушения във Висшата лига. Сити отрича обвиненията и обжалва решението.

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