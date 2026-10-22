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Шеф в ЦСКА блесна с гол от фал за победен обрат на ветераните

  • 22 окт 2026 | 16:44
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Шеф в ЦСКА блесна с гол от фал за победен обрат на ветераните

Директорът на Академия ЦСКА Бойко Величков се превърна в герой за ветераните на „червените“ при победата с 2:1 като гости на Железница. Бившият халф реши двубоя на стадион „Анова чешма“ с красиво изпълнение на пряк свободен удар в края на срещата.

Домакините откриха резултата още в началото, а ЦСКА стигна до изравняване в средата на второто полувреме чрез Виктор Райчев.

В заключителните минути Величков оформи обрата, като технично прехвърли стената от пряк свободен удар и осигури успеха на своя тим.

За „червените“ играха още капитанът Ради Здравков, Александър Томаш, Константин Мирчев, Тодор Кючуков, Ели Маркес, Костадин Хазуров и Евгени Йорданов.

Следващият съперник на ветераните на ЦСКА е Витоша (Бистрица), а двубоят е през следващата седмица.

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