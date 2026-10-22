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Нордселанд плаши ЦСКА с тигъра Тимба

  • 22 окт 2026 | 10:52
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Слушай на живо: Нордселанд - ЦСКА

Талисманът на Нордселанд - тигърът Тимба, е на видно място на "Фарум Парк" в Дания и чака мача на домакините срещу ЦСКА в Лига на конференциите.

Десет крачки в Копенхаген
Десет крачки в Копенхаген

Хищникът е символ на Нордселанд от повече от 20 години заради страстта по животните на тогавашния клубен собственик, който решава да сложи "голяма котка" на стадиона във Фарум като закачка с датския гранд ФК Копенхаген, в чиято емблема има лъвска глава - оттам идва и прякорът на столичани "лъвовете" или Градския отбор.

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Два лъва има в емблемата на град Копенхаген, а също така царят на животните е свързан с кралската хералдика. На това Нордселанд отговаря с тигър, като шегата е, че по-скромният отбор има по-голяма котка. Довечера "дивите тигри" приемат армейците от Борисовата градина в Лига на конференциите.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Дания

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