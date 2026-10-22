Без изненади в групата на ЦСКА за сблъсъка с Нордселанд

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното гостуване на Нордселанд от основната фаза на Лигата на конференциите. Двубоят стартира в 19:45 ч. на стадион "Right to Dream Park" във Фарум.

Хамлетова дилема пред ЦСКА

Както е известно, Маркус Гиздол не може да разчита на контузените Жан-Филип Гбамен и Жоел Цварц, както и на десния бек Бари Котър, който остана без картотека за Европа.

Противникът на ЦСКА - от смяна на името до трансфери за 190 млн. евро, но “червените” го настигат по финансова мощ

Групата на "червените": 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 31. Даниел Николов, 2. Дейвид Пастор, 4. Диниш Алмейда, 19. Андрей Йорданов, 14. Теодор Иванов, 32. Факундо Родригес, 91. Алекс Тунчев, 17. Анжело Мартино, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Ето'о, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 30. Петко Панайотов, 67. Каталин Иту, 34. Васил Каймаканов, 38. Лео Перейра, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой.

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