Противникът на ЦСКА - от смяна на името до трансфери за 190 млн. евро, но “червените” го настигат по финансова мощ

Слушай на живо: Нордселанд - ЦСКА

Нордселанд - днешният съперник на ЦСКА, е повече от любопитен клуб. Той е само на 27 години, но пък успява да пренапише финансовата история на футбола в Дания. Тимът от град Фарум не е гранд, не печели често титли и купи, но пък през последните 5 години стана №1 по друг важен показател - това е най-успешният местен тим що се отнася до продажба на футболисти. През последните 5 години са трансферирали играчи за над 190 млн. евро и по този начин Нордселанд не само се самоиздържа, но финансира цели четири школи - в Гана, Египет, Дания и САЩ.

Началото

Всичко започва на 1 януари 1991 година, когато два местни клуба се обединяват и създават Фарум Болдклуб. През 1998 г. ръководството въвежда професионални договори, а през 2002 г. влиза за първи път в датската Суперлига.

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Важна фигура в ранното развитие е кметът на Фарум Петер Брикстофте. Подкрепата му за клуба се оказва свързана с незаконни общински финансови практики и скандала „Фарум“.

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На 1 юли 2003 г. е създаден ФК Нордселанд, който взема лиценза на Фарум. Идеята е клубът да се дистанцира от скандала и да се представи като отбор на целия регион Северна Зеландия — значението на името „Нордселанд“. Затова в справките се срещат две дати на основаване - 1991-ва и 2003 година. Върховото постижение на отбора в този период е единствената спечелена титла през сезон 2011-2012.

В края на 2015 г. Нордселанд се сдобива с нов собственик, който слага началото на финансовия рай в клуба.

Той отива в ръцете на англичанина Том Върнън и ганайската му академия за таланти Right to Dream. Върнан е бивш скаут на Манчестър Юнайтед в Африка, който така и не осъществява значим трансфер на “Олд Трафорд” за разлика от по-късния му период в Дания. Твърди, че първоначално инвестициите в Академията са толкова оскъдни, че децата от школата спят в неговата къща в Африка. Постепенно бизнесът му потръгва и през 2015 г. придобива Нордселанд, където прави сплав от африкански таланти, най-вече ганайски, с играчи от Европа.

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За връх в успешната му политика, най-вече от финансово естество, се смятат трансферите на Емре Мор в Борусия (Дортмунд) за близо 10 млн. евро и на Мохамед Кудус в Аякс за 9 млн. евро.

По този начин клубът започва да се самоиздържа, а в края на 2025 г. обявява чисти приходи от 28 млн. евро, въпреки че издържа цели четири школи - в Гана, Дания, Египет и САЩ, чиито разходи годишно надхвърлят 6 млн. евро.

Финансовата мощ на Нордселанд срещу тази на ЦСКА

Големите приходи позволяват и големи разходи на датчаните. През 2024 г. скандинавците харчат 25 млн. евро за заплати срещу само 12 млн. в ЦСКА. Година по-късно финансовата мощ на “червените” застига тази на Нордселанд - 19 млн. срещу 15 милиона. Съперникът на “червените” плаща и по-сериозни суми за трансфери - 3,2 млн евро за централния нападател Александър Линд от Пиза, който днес ще поведе атаката срещу ЦСКА. Също така през последните три години Нордселанд купува Маркус Ингвартсен от Майнц за близо 3 млн. евро, Лукас Хей от Люнгбю (2,68 млн.), Рунар Норхайм от Тромсьо (2,25 млн.), плаща 2,5 млн. на Бенфика за наема на Андреас Шелдеруп.

Истинският трансферен удар обаче идва от ганайската академия. От петте най-големи изходящи сделки цели трима са на таланти от тази африканска страна.

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