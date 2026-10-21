Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Лига на конференциите
  2. ЦСКА

Мартино: Излизаме за победа, ще защитим честта на ЦСКА и за отсъстващите

  • 21 окт 2026 | 09:43
  • 1018
  • 3
Слушай на живо
Слушай на живо: Нордселанд - ЦСКА

Футболистът на ЦСКА Анжело Мартино сподели очакванията си преди гостуването на Нордселанд в Дания от Лига на конференциите. Аржентинецът коментира предизвикателството да играе на изкуствен терен и отсъствието на Цварц и Гбамен, като подчерта, че „червените“ разполагат с достатъчно качествени футболисти.

„За нас изкуственият терен е нещо ново. Доста от футболистите не са играли на такова покритие, но ние излизаме във всеки мач за победа. Досега не съм играл официални срещи на такъв терен, само съм тренирал. В Аржентина подобни настилки не са обичайни. Ще се опитаме да направим нещата по най-добрия начин“, заяви Мартино.

„Липсата на Цварц и Гбамен ще се усети и не ни е приятна. От друга страна, имаме много добър състав с качествени футболисти. Утре ще се опитаме да защитим честта на отбора и за тях“, добави той.

10 ЦСКА заминава за Дания за мача с Нордселанд

Аржентинецът коментира и физическото си състояние на фона на натоварената програма.

„В момента се чувствам добре. В течение на сезона понякога се усеща умора, защото мачовете се натрупват. Изцяло сме концентрирани върху предстоящите двубои и се опитваме да се възстановяваме по най-качествения начин за срещите до края на годината. Успяхме в известна степен да се запознаем с Нордселанд. Утре ще видим как ще влезем в мача“, каза футболистът на ЦСКА.

ЦСКА замина за Дания без две от големите си звезди
ЦСКА замина за Дания без две от големите си звезди

Мартино сподели впечатленията си и от работата с наставника на „червените“.

„Не искам да говоря конкретно за всеки един треньор, но той със сигурност е много земен човек, който постоянно се интересува от нас. Набляга много на тактическия подход преди всеки двубой“, завърши Мартино.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ЦСКА замина за Дания без две от големите си звезди

ЦСКА замина за Дания без две от големите си звезди

  • 21 окт 2026 | 09:04
  • 8607
  • 24
Илиян Трифонов: Трябват ни точки

Илиян Трифонов: Трябват ни точки

  • 21 окт 2026 | 08:48
  • 531
  • 0
Николай Нинов за мача с дубъла на Спартак (Плевен)

Николай Нинов за мача с дубъла на Спартак (Плевен)

  • 21 окт 2026 | 08:46
  • 545
  • 0
Росен Крумов: Да си свършим работата

Росен Крумов: Да си свършим работата

  • 21 окт 2026 | 08:44
  • 433
  • 0
Балкан с жалба срещу съдийството в Етрополе

Балкан с жалба срещу съдийството в Етрополе

  • 21 окт 2026 | 08:42
  • 523
  • 0
Контузии във ФК Ямбол

Контузии във ФК Ямбол

  • 21 окт 2026 | 08:27
  • 411
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА замина за Дания без две от големите си звезди

ЦСКА замина за Дания без две от големите си звезди

  • 21 окт 2026 | 09:04
  • 8607
  • 24
Велков от Дания: ЦСКА е по-добър, но шокът е бърз и още на полувремето може да е 3:0, българинът е цар да плюе

Велков от Дания: ЦСКА е по-добър, но шокът е бърз и още на полувремето може да е 3:0, българинът е цар да плюе

  • 21 окт 2026 | 07:10
  • 13646
  • 21
Трима футболисти свързват Левски и Виктория (Пилзен)

Трима футболисти свързват Левски и Виктория (Пилзен)

  • 21 окт 2026 | 09:38
  • 7920
  • 0
Интригуващ сблъсък на "Тича"

Интригуващ сблъсък на "Тича"

  • 21 окт 2026 | 08:00
  • 3666
  • 6
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2026 | 06:44
  • 283598
  • 83
Лидерът в Италия срещу набиращия скорост Апоел в "Арена София"

Лидерът в Италия срещу набиращия скорост Апоел в "Арена София"

  • 21 окт 2026 | 07:00
  • 3820
  • 1