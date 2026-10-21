Мартино: Излизаме за победа, ще защитим честта на ЦСКА и за отсъстващите

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Футболистът на ЦСКА Анжело Мартино сподели очакванията си преди гостуването на Нордселанд в Дания от Лига на конференциите. Аржентинецът коментира предизвикателството да играе на изкуствен терен и отсъствието на Цварц и Гбамен, като подчерта, че „червените“ разполагат с достатъчно качествени футболисти.

„За нас изкуственият терен е нещо ново. Доста от футболистите не са играли на такова покритие, но ние излизаме във всеки мач за победа. Досега не съм играл официални срещи на такъв терен, само съм тренирал. В Аржентина подобни настилки не са обичайни. Ще се опитаме да направим нещата по най-добрия начин“, заяви Мартино.

„Липсата на Цварц и Гбамен ще се усети и не ни е приятна. От друга страна, имаме много добър състав с качествени футболисти. Утре ще се опитаме да защитим честта на отбора и за тях“, добави той.

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Аржентинецът коментира и физическото си състояние на фона на натоварената програма.

„В момента се чувствам добре. В течение на сезона понякога се усеща умора, защото мачовете се натрупват. Изцяло сме концентрирани върху предстоящите двубои и се опитваме да се възстановяваме по най-качествения начин за срещите до края на годината. Успяхме в известна степен да се запознаем с Нордселанд. Утре ще видим как ще влезем в мача“, каза футболистът на ЦСКА.

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Мартино сподели впечатленията си и от работата с наставника на „червените“.

„Не искам да говоря конкретно за всеки един треньор, но той със сигурност е много земен човек, който постоянно се интересува от нас. Набляга много на тактическия подход преди всеки двубой“, завърши Мартино.

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