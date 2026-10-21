Теренът, който плаши мнозина, но не и Гиздол, Сенси и ЦСКА (видео+снимки)

Утре от 19:45 часа ЦСКА ще се изправи срещу Нордселанд в двубой от основната фаза на Лига на конференциите.
Той ще се играе на изкуствения терен в град Фарум.
Гиздол не се страхува от терена - заяви: Нордселанд няма нищо общо с Монако, не съм треньор, който играе за равен
Игрището е препъвало не един и два по-силни тима от този на домакините, но днес треньорът на “червените” Маркус Гиздол и плеймейкърът на тима Стефано Сенси обявиха, че не се притесняват от по-специфичната настилка.
Сенси: Харесва ми да играя на мокър терен, но трябва да внимаваме
Ето как изглежда тя, а и като цяло съоръжението часове преди важния европейски сблъсък: