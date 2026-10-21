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Теренът, който плаши мнозина, но не и Гиздол, Сенси и ЦСКА (видео+снимки)

  • 21 окт 2026 | 22:38
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Утре от 19:45 часа ЦСКА ще се изправи срещу Нордселанд в двубой от основната фаза на Лига на конференциите.

Той ще се играе на изкуствения терен в град Фарум.

Гиздол не се страхува от терена - заяви: Нордселанд няма нищо общо с Монако, не съм треньор, който играе за равен
Гиздол не се страхува от терена - заяви: Нордселанд няма нищо общо с Монако, не съм треньор, който играе за равен

Игрището е препъвало не един и два по-силни тима от този на домакините, но днес треньорът на “червените” Маркус Гиздол и плеймейкърът на тима Стефано Сенси обявиха, че не се притесняват от по-специфичната настилка.

Сенси: Харесва ми да играя на мокър терен, но трябва да внимаваме
Сенси: Харесва ми да играя на мокър терен, но трябва да внимаваме

Ето как изглежда тя, а и като цяло съоръжението часове преди важния европейски сблъсък:

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