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ЦСКА сменя цветовете за гостуването в Дания

  • 21 окт 2026 | 10:12
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ЦСКА сменя цветовете за гостуването в Дания
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Слушай на живо: Нордселанд - ЦСКА

ЦСКА по всяка вероятност ще играе с третия си екип при утрешното гостуване на Нордселанд в Дания. Двубоят от основната фаза на Лига на конференциите започва в 19:45 часа.

Домакините използват червени фланелки, което налага „армейците“ да изберат различни цветове. Вместо традиционния резервен бял екип обаче от ЦСКА са се спрели на черния със сив оттенък.

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С тези фланелки „червените“ вече постигнаха обрат с 2:1 при визитата си на Дери Сити през юли. Тогава те бяха комбинирани с червени гащета.

За срещата в Дания се очаква ЦСКА да заложи на бели гащета и бели чорапи към черните фланелки. Остава възможността отборът да излезе и изцяло в черно.

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