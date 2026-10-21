ЦСКА сменя цветовете за гостуването в Дания

Слушай на живо: Нордселанд - ЦСКА

ЦСКА по всяка вероятност ще играе с третия си екип при утрешното гостуване на Нордселанд в Дания. Двубоят от основната фаза на Лига на конференциите започва в 19:45 часа.

Домакините използват червени фланелки, което налага „армейците“ да изберат различни цветове. Вместо традиционния резервен бял екип обаче от ЦСКА са се спрели на черния със сив оттенък.

ЦСКА замина за Дания без две от големите си звезди

С тези фланелки „червените“ вече постигнаха обрат с 2:1 при визитата си на Дери Сити през юли. Тогава те бяха комбинирани с червени гащета.

За срещата в Дания се очаква ЦСКА да заложи на бели гащета и бели чорапи към черните фланелки. Остава възможността отборът да излезе и изцяло в черно.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google