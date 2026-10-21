Сенси: Харесва ми да играя на мокър терен, но трябва да внимаваме

Звездата на ЦСКА – Стефано Сенси очаква с нетърпение утрешния двубой на тима с Нордселанд от Лига на конференциите.

Гиздол не се страхува от терена - заяви: Нордселанд няма нищо общо с Монако, не съм треньор, който играе за равен

"Смятам, че топката ще върви много по-бързо от нормалното. На мен ми харесва да играя на дъжд. Когато е дъждовно, се чувстваш по-малко изморен. Обичам да играя с топката и то бързо. Трябва да внимаваш за много неща, когато теренът е мокър. Дългата топка става по-бърза. Трябва да имаш по-голям фокус. Повече от готов съм, философията ми е да давам най-доброто от себе си. Наистина харесвам Гиздол като треньор и човек. Той има човешки подход към всеки. Стремим се да израстваме и да изпълняваме това, което изисква от нас".

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