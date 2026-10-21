Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Лига на конференциите
  2. ЦСКА

"Червен" влак от Копенхаген до Фарум

  • 21 окт 2026 | 15:58
  • 649
  • 0

От ЦСКА обявиха, че "червените" фенове ще имат възможност да се съберат в Копенхаген и заедно да потеглят с влак към Фарум, където отборът гостува на Нордселанд във втора среща от основната фаза на Лигата на конференциите.

ЦСКА кацна в Копенхаген, "нападнаха" армейците за автографи
ЦСКА кацна в Копенхаген, "нападнаха" армейците за автографи

Ето какво написаха от клуба:

"В деня на мача привържениците на ЦСКА, които ще подкрепят отбора при гостуването на Нордселанд във Фарум, могат да се съберат в Копенхаген на посочената локация:

Място: 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐥𝐝 𝐈𝐫𝐢𝐬𝐡 𝐏𝐮𝐛

Мартино: Излизаме за победа, ще защитим честта на ЦСКА и за отсъстващите
Мартино: Излизаме за победа, ще защитим честта на ЦСКА и за отсъстващите

В интервала между 16:00 и 16:30 ч. местно време е предвидено придвижване до гарата, откъдето с влак ще бъде осъществено пътуването до Фарум.

Гарата: 𝐂𝐨𝐩𝐞𝐧𝐡𝐚𝐠𝐞𝐧 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧

Двубоят от основната фаза на Лигата на конференциите срещу Нордселанд е на стадион "𝐑𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐭𝐨 𝐃𝐫𝐞𝐚𝐦 𝐏𝐚𝐫𝐤" във Фарум".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Бивш защитник на Левски спира с футбола

Бивш защитник на Левски спира с футбола

  • 21 окт 2026 | 15:14
  • 1115
  • 1
Боримиров: Отиваме за максимума в Чехия

Боримиров: Отиваме за максимума в Чехия

  • 21 окт 2026 | 15:06
  • 2165
  • 12
Акрам Бурас тръгна с Левски за Чехия, Търдин остава в София

Акрам Бурас тръгна с Левски за Чехия, Търдин остава в София

  • 21 окт 2026 | 15:00
  • 4609
  • 17
Димитър Бербатов ще се срещне с ученици в Стара Загора

Димитър Бербатов ще се срещне с ученици в Стара Загора

  • 21 окт 2026 | 14:52
  • 570
  • 1
Левски без Търдин в Чехия

Левски без Търдин в Чехия

  • 21 окт 2026 | 14:49
  • 1443
  • 0
Български треньори на обучителен обмен в академията на Челси

Български треньори на обучителен обмен в академията на Челси

  • 21 окт 2026 | 14:44
  • 910
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Акрам Бурас тръгна с Левски за Чехия, Търдин остава в София

Акрам Бурас тръгна с Левски за Чехия, Търдин остава в София

  • 21 окт 2026 | 15:00
  • 4609
  • 17
ЦСКА кацна в Копенхаген, "нападнаха" армейците за автографи

ЦСКА кацна в Копенхаген, "нападнаха" армейците за автографи

  • 21 окт 2026 | 14:08
  • 5615
  • 21
Левски с голяма промяна в школата - страхотна новина за много деца на "Герена"

Левски с голяма промяна в школата - страхотна новина за много деца на "Герена"

  • 21 окт 2026 | 11:34
  • 15330
  • 53
Удар за ПСЖ: тежка контузия за Кварацхелия може да го извади от игра до края на сезона

Удар за ПСЖ: тежка контузия за Кварацхелия може да го извади от игра до края на сезона

  • 21 окт 2026 | 12:30
  • 11354
  • 13
Лазар Бучков и Кристиян Титрийски в Block Out: Целта ни е да спечелим всичко през сезона

Лазар Бучков и Кристиян Титрийски в Block Out: Целта ни е да спечелим всичко през сезона

  • 21 окт 2026 | 14:12
  • 4436
  • 1
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2026 | 06:44
  • 285984
  • 85