"Червен" влак от Копенхаген до Фарум

От ЦСКА обявиха, че "червените" фенове ще имат възможност да се съберат в Копенхаген и заедно да потеглят с влак към Фарум, където отборът гостува на Нордселанд във втора среща от основната фаза на Лигата на конференциите.

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Ето какво написаха от клуба:

"В деня на мача привържениците на ЦСКА, които ще подкрепят отбора при гостуването на Нордселанд във Фарум, могат да се съберат в Копенхаген на посочената локация:

Място: 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐥𝐝 𝐈𝐫𝐢𝐬𝐡 𝐏𝐮𝐛

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В интервала между 16:00 и 16:30 ч. местно време е предвидено придвижване до гарата, откъдето с влак ще бъде осъществено пътуването до Фарум.

Гарата: 𝐂𝐨𝐩𝐞𝐧𝐡𝐚𝐠𝐞𝐧 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧

Двубоят от основната фаза на Лигата на конференциите срещу Нордселанд е на стадион "𝐑𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐭𝐨 𝐃𝐫𝐞𝐚𝐦 𝐏𝐚𝐫𝐤" във Фарум".

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