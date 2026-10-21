Алегри: Отборът все още е твърде уязвим

Наставникът на Наполи Масимилиано Алегри имаше забележки към своя отбор, въпреки драматичния успех с 4:3 над Бодьо/Глимт в Шампионската лига. Представянето на неаполитанците в защита остави сериозни поводи за безпокойство и наставникът обърна внимание на този проблем.

„Допуснахме прекалено много грешки в началните минути, а в Шампионската лига нито един мач не е лесен. Когато съперникът приближи наказателното ни поле, му позволяваме твърде лесно да прокарва топката през нашите линии. Трябва търпеливо да работим върху разчитането и пресичането на тези коридори за подавания, защото именно това отваря възможностите за бързи контраатаки“, започна Алегри.

Наполи пречупи Бодьо/Глимт в зрелище със 7 гола

Франк Ангиса записа първия си мач като титуляр от 5 септември насам, докато Алегри отново постави Кевин Де Бройне на позицията на дълбок плеймейкър пред защитата – роля, за която белгийският национал вече е признавал, че не му е любима.

„Кевин е изключителен футболист и му казах, че всъщност много ще му хареса да играе пред защитната четворка. Освен това имахме нужда да дадем почивка на Лоботка, който се включи отлично от пейката“, обясни треньорът на неаполитанците. „Ангиса беше на терена около 60 минути и тъй като това бе първият му двубой от първата минута, логично защитната ни линия се дръпна малко по-назад. Мактоминей отбеляза две попадения, но все още не е достигнал оптималната си форма. За наше щастие програмата е наситена и всички ще успеят да натрупат необходимия игрови ритъм. Проблемът е, че при по-дълбока защита оставяме свободни пространства, през които топката минава прекалено често. Задължително трябва да подобрим пресичането на тези пасове.“

Въпреки че допуснаха три гола в своята врата, „партенопеите“ показаха значително по-голяма острота в атака спрямо предишните си мачове, отбелязвайки четири пъти и създавайки още няколко отлични възможности.

„Естествено е, че колкото повече класни футболисти имаш на терена, толкова по-добре, но е вярно също, че крайният резултат определя настроенията. Във Флоренция и Венеция имахме чисти голови положения, при които бъркахме последния пас, а същото се случи и срещу Интер и Комо. Основното, което трябва да изчистим, е усещането за уязвимост. Когато отборът е крехък, той не може да атакува или да се защитава с максимална ефективност“, подчерта Алегри.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages