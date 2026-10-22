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Киву: Бяхме готови да страдаме

  • 22 окт 2026 | 02:18
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Киву: Бяхме готови да страдаме

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву анализира представянето на тима си след първата победа през настоящата кампания в Шампионската лига. В среща от третия кръг на основната фаза „нерадзурите“ надделяха над Шахтьор (Донецк) с 1:0, като от 68-ата минута доиграха двубоя в намален състав след червен картон на Алесандро Бастони.

След края на мача румънският специалист изтъкна непримиримостта и борбения дух на своите футболисти.

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„Започнахме сравнително добре, но в хода на срещата се появи известна тревога как да запазим структурата си срещу качествен съперник, който умее да играе на високо ниво. Бяхме леко сковани, но благодарение на тройната смяна възвърнахме енергията, динамиката и добрите комбинации“, сподели Киву.

„Когато останахме с десет души, направихме точно това, което ни липсваше досега. Запретнахме ръкави и осъзнахме, че трябва да дадем всичко от себе си, за да останем задружни. Красивият футбол невинаги носи резултати – понякога се изискват сърце и характер, за да положиш допълнителни усилия. Точно това показаха играчите тази вечер", обясни румънецът.

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„Сезонът е дълъг и играем на всеки три дни, затова са необходими много сили за поддържане на такова равнище. Понякога само опитът може да е достатъчен за постигане на целта, ако срещата не е твърде интензивна, но в Шампионската лига това не работи. Тук трябва да тичаш бързо, да мислиш бързо и да притежаваш нужната увереност. Днес бяхме готови да страдаме в името на победата и според мен точно това ни липсваше в предишните двубои“, заключи наставникът на гранда от Милано.

Интер има 3 точки и е в долната половина на таблицата.

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Снимки: Gettyimages

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